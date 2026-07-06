Coupe du Monde 2026 - Scandale avec le carton rouge annulé : La Belgique dézingue la FIFA !

Alexandre Higounet

L'affaire Folarin Balogun, l'attaquant américain qui a vu sa suspension automatique pour le huitième de finale de la Coupe du monde entre les Etats Unis et la Belgique annulée par la FIFA, n'en finit plus de faire parler. La Fédération Belge de football a vivement réagi ces dernières heures devant l'absence d'explication de la FIFA...

L'affaire Folarin Balogun, l'attaquant vedette de l'équipe américaine, automatiquement suspendu pour le huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique pour avoir reçu un carton rouge lors du 16ème de finale contre la Bosnie, mais finalement requalifié par la FIFA pour la rencontre au nom d'un point de règlement permettant d’aménager la suspension automatique d’un match en une suspension assortie d’une période probatoire d’un an, n'en finit plus de faire des vagues.

Un point de règlement pas utilisé depuis 1962 ! Il faut dire que cet usage est extrêmement rare puisque la dernière fois que la FIFA a fait appel à ce point de règlement, selon Le Monde, remonte à la Coupe du monde 1962, et que rien, en l'état, ne justifie a priori qu'une telle exception soit faite autour de Balogun.