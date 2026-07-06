Coupe du Monde 2026 - Donald Trump fait retirer le carton rouge de Balogun : L’UEFA crie au scandale !

Axel Cornic

Une énorme polémique a éclaté en cette Coupe du monde 2026, après la suspension de la sanction infligée à Folarin Balogun. Ce dernier a écopé d’un carton rouge lors du 16e de finale contre la Bosnie (2-0), mais la FIFA a annoncé qu’il pourra bel et bien jouer le huitième de finale contre la Belgique, ce qui n’a pas manqué de faire réagir.

Nous sommes peut-être face à l’un des plus gros scandales de l’histoire récente du football. Plusieurs sources assurent que Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique, aurait usé de son influence auprès de Gianni Infantino et de la FIFA, pour faire suspendre le carton rouge de Folarin Balogun. Evidemment, ça n’a laissé personne indifférent...

« La décision prise hier de suspendre le carton rouge infligé à Balogun, constitue un franchissement de ligne rouge » Les réactions se sont multipliées ces dernières heures est finalement, l’UEFA s’est jointe aux protestation, attaquant frontalement la FIFA et son président. « La décision prise hier de suspendre, à titre probatoire pour un an, l'application de la suspension automatique d'un match suite au carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun constitue un franchissement de ligne rouge. Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, fondements d'une compétition équitable, honnête et transparente. Si certaines règles peuvent être interprétées, ce n'est pas le cas ici » a notamment écrit la confédération européenne, dans un long communiqué publié ce lundi.