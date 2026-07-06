Donald Trump fait annuler un carton rouge : Les coulisses de son coup de fil lunaire au président de la FIFA !

Une nouvelle polémique a éclaté en cette Coupe du monde 2026 et elle concerne Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique. Plusieurs sources annoncent qu’il aurait fait pression sur Gianni Infantino, président de la FIFA, pour qu’il annule le carton rouge infligé à l’attaque étatsunien Folarin Balogun.
Ça pourrait bien être le scandale de ce Mondial. Lors du 16e de finale entre la Bosnie et les Etats-Unis, l’attaquant Folarin Balogun a écopé d’un carton rouge pour une faute évidente sur l’un de ses adversaires. Pourtant, il devrait bien être sur le terrain dans la nuit de lundi à mardi, pour le huitième de finale qui opposera son équipe à la Belgique.
« Merci à la Fifa d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice ! »
Selon certains, c’est Donald Trump lui-même qui aurait fait pression sur la FIFA pour voir le carton rouge infligé à Balogun être suspendu. En tout cas, il s’est récemment félicité de cette décision sur son réseau social Truth. « Merci à la Fifa d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice ! » a écrit le président des Etats-Unis d’Amérique. « Nous acceptons la décision de la commission disciplinaire et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer ».
« Trump aurait eu le champ libre pour s'en vanter à longueur de journée »
Mais une nouvelle version nous est donnée ce lundi. A en croire le journaliste Marc Caputo, Donald Trump aurait bien contacté Gianni Infantino, mais seulement pour comprendre les règles. Il n’aurait donc fait aucune requête particulière concernant Folarin Balogun, mais le président de la FIFA lui aurait répondu que ce dossier était géré par un organisme indépendant. « Si Trump avait fait pencher la balance et obtenu gain de cause, il aurait eu le champ libre pour s'en vanter à longueur de journée » aurait confié une source à la Maison Blanche, d’après ce que rapporte le journaliste américain.