Donald Trump fait annuler un carton rouge : Les coulisses de son coup de fil lunaire au président de la FIFA !

Axel Cornic

Une nouvelle polémique a éclaté en cette Coupe du monde 2026 et elle concerne Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique. Plusieurs sources annoncent qu’il aurait fait pression sur Gianni Infantino, président de la FIFA, pour qu’il annule le carton rouge infligé à l’attaque étatsunien Folarin Balogun.

Ça pourrait bien être le scandale de ce Mondial. Lors du 16e de finale entre la Bosnie et les Etats-Unis, l’attaquant Folarin Balogun a écopé d’un carton rouge pour une faute évidente sur l’un de ses adversaires. Pourtant, il devrait bien être sur le terrain dans la nuit de lundi à mardi, pour le huitième de finale qui opposera son équipe à la Belgique.

« Merci à la Fifa d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice ! » Selon certains, c’est Donald Trump lui-même qui aurait fait pression sur la FIFA pour voir le carton rouge infligé à Balogun être suspendu. En tout cas, il s’est récemment félicité de cette décision sur son réseau social Truth. « Merci à la Fifa d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice ! » a écrit le président des Etats-Unis d’Amérique. « Nous acceptons la décision de la commission disciplinaire et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer ».