Scandale à la Coupe du monde 2026 : La FIFA change une décision arbitrale, Donald Trump impliqué ?

Après un début de compétition plutôt convaincant, les Etats-Unis affrontent la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de lundi à mardi. Le pays hôte de la compétition pensait partir avec un petit désavantage pour ce duel avec la suspension de Folarin Bolagun, qui a écopé d'un carton rouge lors du match face à la Bosnie-Herzégovine. Mais la FIFA vient de revenir sur sa décision sous l'impulsion de la Maison Blanche...
Attaquant de l'AS Monaco, Folarin Balogun a inscrit 3 buts depuis le début de la compétition et est évidemment l'un des piliers de cette équipe des Etats-Unis. Le joueur de 25 ans n'était pas censé pouvoir disputer le huitième de finale face à la Belgique en raison de son carton rouge lors du précédent match. La décision de la FIFA change tout et Donald Trump n'a pas manqué de réagir.
La Maison Blanche a appelé la FIFA
Comme le révèle Ben Jacobs sur son compte X, c'est la Maison Blanche qui a contacté directement par téléphone Gianni Infantino, président de la FIFA, afin de réexaminer la situation concernant le carton rouge de Folarin Balogun, auteur d'une semelle involontaire face à la Bosnie après son troisième but de la compétition. La commission indépendante de la FIFA a donc tranché et Folarin Balogun a écopé d'une suspension d'un match avec sursis pour une période d'un an. Il sera donc bien disponible pour affronter les Belges. Des sources au sein de la FIFA assurent que la Maison Blanche n'a pas eu une grande influence sur la décision finale.
Donald Trump a réussi son coup ?
La Fédération américaine a réagi quant à cette nouvelle et confirme la sanction reçue par l'attaquant de 25 ans. « Nous acceptons la décision de la commission disciplinaire et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit éligible pour disputer le match de demain. Toute notre attention est tournée vers le match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, et nous comptons sur le soutien indéfectible de nos formidables supporters » peut-on lire. De son côté, Donald Trump a réagi sur son réseau social Truth Social : « Merci à la FIFA d'avoir pris la bonne décision et d'avoir réparé une grave injustice ! »