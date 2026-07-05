Scandale à la Coupe du monde 2026 : La FIFA change une décision arbitrale, Donald Trump impliqué ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un début de compétition plutôt convaincant, les Etats-Unis affrontent la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de lundi à mardi. Le pays hôte de la compétition pensait partir avec un petit désavantage pour ce duel avec la suspension de Folarin Bolagun, qui a écopé d'un carton rouge lors du match face à la Bosnie-Herzégovine. Mais la FIFA vient de revenir sur sa décision sous l'impulsion de la Maison Blanche...

Attaquant de l'AS Monaco, Folarin Balogun a inscrit 3 buts depuis le début de la compétition et est évidemment l'un des piliers de cette équipe des Etats-Unis. Le joueur de 25 ans n'était pas censé pouvoir disputer le huitième de finale face à la Belgique en raison de son carton rouge lors du précédent match. La décision de la FIFA change tout et Donald Trump n'a pas manqué de réagir.

La Maison Blanche a appelé la FIFA Comme le révèle Ben Jacobs sur son compte X, c'est la Maison Blanche qui a contacté directement par téléphone Gianni Infantino, président de la FIFA, afin de réexaminer la situation concernant le carton rouge de Folarin Balogun, auteur d'une semelle involontaire face à la Bosnie après son troisième but de la compétition. La commission indépendante de la FIFA a donc tranché et Folarin Balogun a écopé d'une suspension d'un match avec sursis pour une période d'un an. Il sera donc bien disponible pour affronter les Belges. Des sources au sein de la FIFA assurent que la Maison Blanche n'a pas eu une grande influence sur la décision finale.