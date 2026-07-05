Coupe du Monde 2026 : Grosse bagarre avec le Paraguay, la réaction surprenante du vestiaire de l’équipe de France

Ce samedi soir, l’équipe de France a battu dans la douleur le Paraguay (0-1). Qualifiés pour les quarts de finale, les Bleus ont dû faire face à beaucoup d’agressivité et de tensions sur ce match. Cependant, ce match épineux semble avoir eu une réaction positive au sein du vestiaire français, qui serait plus soudé que jamais. Explications.
L’équipe de France a fait face à une grosse adversité ce samedi soir en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Face au Paraguay, les Bleus ont dû affronter une équipe capable de commettre de nombreux coups bas et de faire preuve de beaucoup d’agressivité. Si les partenaires de Kylian Mbappé ont réussi à l’emporter et à faire preuve de maturité sur le terrain, les limites n’étaient pas loin.
Le match face au Paraguay a soudé les Bleus
Mais cet affrontement face au Paraguay n’a pas mis en colère l’équipe de France, loin de là. A en croire les dernières indiscrétions de RMC, cette victoire dans la douleur a encore plus soudé le vestiaire des Bleus. Les Français estiment que ce combat va leur servir pour la suite de la compétition, et a démontré que les joueurs pouvaient compter les uns sur les autres. Le capitaine Kylian Mbappé a d’ailleurs donné le ton à ce propos après la rencontre.
« S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde »
« On savait quel type de match on allait avoir. Je pense qu'aujourd'hui (samedi), le match qu'on a eu, comment on l'a joué, c'est très bien. On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe qui savait jouer un football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde, désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions et des une-deux. Nous, on sait aussi faire le sale football. On l'a fait aujourd'hui (samedi), on a gagné et même là-dedans, on a été meilleurs qu'eux », a réagi Kylian Mbappé après la victoire des siens.