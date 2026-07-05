Coupe du Monde 2026 : Grosse bagarre avec le Paraguay, la réaction surprenante du vestiaire de l’équipe de France

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’équipe de France a battu dans la douleur le Paraguay (0-1). Qualifiés pour les quarts de finale, les Bleus ont dû faire face à beaucoup d’agressivité et de tensions sur ce match. Cependant, ce match épineux semble avoir eu une réaction positive au sein du vestiaire français, qui serait plus soudé que jamais. Explications.

L’équipe de France a fait face à une grosse adversité ce samedi soir en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Face au Paraguay, les Bleus ont dû affronter une équipe capable de commettre de nombreux coups bas et de faire preuve de beaucoup d’agressivité. Si les partenaires de Kylian Mbappé ont réussi à l’emporter et à faire preuve de maturité sur le terrain, les limites n’étaient pas loin.

Le match face au Paraguay a soudé les Bleus Mais cet affrontement face au Paraguay n’a pas mis en colère l’équipe de France, loin de là. A en croire les dernières indiscrétions de RMC, cette victoire dans la douleur a encore plus soudé le vestiaire des Bleus. Les Français estiment que ce combat va leur servir pour la suite de la compétition, et a démontré que les joueurs pouvaient compter les uns sur les autres. Le capitaine Kylian Mbappé a d’ailleurs donné le ton à ce propos après la rencontre.