L’équipe de France cartonne sur M6 : L’audience «historique» qui échappe à TF1

Malgré l’heure tardive du huitième de finale de Coupe du monde opposant les Bleus au Paraguay (1-0), le public était au rendez-vous samedi soir (à partir de 23h) pour suivre la victoire de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. M6 a annoncé avoir battu un record historique à la télévision française.
À l’issue d’une rencontre mouvementée, l’équipe de France a décroché dans la douleur ce samedi son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Paraguay (1-0). « On cherche à jouer au foot. L’adversaire défendait très bien. Être bas demande moins d’efforts. On aurait dû mettre plus de vitesse dans les transmissions. Cela va servir d’expérience. Pour beaucoup, il s’agit de leur première Coupe du monde. Je suis très heureux de cette qualification et de la façon dont on s’est qualifié », s’est réjoui Didier Deschamps après la rencontre.
Une part de marché record à 75,6%
Programmé entre 17h et 19h à Philadelphie, le match avait lieu à 23h en France, ce qui n’a pas empêché les supporters d’être nombreux devant leur poste de télévision. Au lendemain du succès des Bleus, M6 annonce avoir battu un « record d’audience historique de la TV après 23h » avec 12,2 millions de téléspectateurs en moyenne, réunissant ainsi 75,6 % du public à ce moment-là. La Six ajoute que 19 millions de personnes ont regardé la rencontre en cumulé.
TF1 est « très content que les Français regardent le foot sur M6 »
Les autres chaînes ont donc souffert, et notamment TF1, qui n’a pas acquis les droits du Mondial en Amérique du Nord. « Les droits sportifs, c'est un peu une compétition et c'est celui qui met le plus d'argent qui l’emporte, confiait récemment Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, au micro de France Inter. En l'occurence, on a choisi de s'arrêter à un certain niveau dans la somme qu'on était prêt à mettre […] et notre concurrent M6 a mis plus d'argent que nous et donc l'a emporté. Il faut être beau joueur, maintenant ils ont le programme qui marche et on est très content que les Français regardent le foot sur M6. » Le quart de finale entre la France et Maroc aura lieu ce jeudi soir (22h), toujours sur la Six.