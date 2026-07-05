L’équipe de France cartonne sur M6 : L’audience «historique» qui échappe à TF1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré l’heure tardive du huitième de finale de Coupe du monde opposant les Bleus au Paraguay (1-0), le public était au rendez-vous samedi soir (à partir de 23h) pour suivre la victoire de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. M6 a annoncé avoir battu un record historique à la télévision française.

À l’issue d’une rencontre mouvementée, l’équipe de France a décroché dans la douleur ce samedi son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Paraguay (1-0). « On cherche à jouer au foot. L’adversaire défendait très bien. Être bas demande moins d’efforts. On aurait dû mettre plus de vitesse dans les transmissions. Cela va servir d’expérience. Pour beaucoup, il s’agit de leur première Coupe du monde. Je suis très heureux de cette qualification et de la façon dont on s’est qualifié », s’est réjoui Didier Deschamps après la rencontre.

Une part de marché record à 75,6% Programmé entre 17h et 19h à Philadelphie, le match avait lieu à 23h en France, ce qui n’a pas empêché les supporters d’être nombreux devant leur poste de télévision. Au lendemain du succès des Bleus, M6 annonce avoir battu un « record d’audience historique de la TV après 23h » avec 12,2 millions de téléspectateurs en moyenne, réunissant ainsi 75,6 % du public à ce moment-là. La Six ajoute que 19 millions de personnes ont regardé la rencontre en cumulé.