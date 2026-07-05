«Ça m’a chauffé» : Un joueur paraguayen révèle un moment de tension avec Kylian Mbappé après le match

Vainqueur du Paraguay (1-0) à Philadelphie ce samedi soir, l’équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. La rencontre fut marquée par plusieurs moments de tension, y compris après le coup de sifflet final.
La rencontre aurait pu dégénérer de nombreuses fois, mais l’équipe de France s'est extirpée du piège tendu par le Paraguay (1-0) pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde. La tension s’est également ressentie après le coup de sifflet final, en témoignage cette séquence entre Kylian Mbappé et Orlando Gill.
« Il a refusé de me serrer la main »
« Je suis allé voir Mbappé après le match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main, ça m’a chauffé, a déclaré le portier paraguayen après la partie. Mais je suis vite redescendu. Je n'ai rien de plus que des félicitations à leur adresser. La France fait une excellente Coupe du monde et ils sont candidats au titre ». En conférence de presse, Didier Deschamps a admis avoir craint pour Kylian Mbappé : « J’ai demandé aux deux plus costauds d’aller entourer Kylian à la fin, parce qu’ils allaient me le découper. Je ne voulais pas perdre de joueurs ».
« On sait aussi faire le sale football »
« On savait quel type de match on allait avoir, confiait Kylian Mbappé au micro de M6. C’est très bien le match qu’on a eu. On a montré que nous n’étions pas seulement une équipe qui peut jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. On n’a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking et faire des belles actions et des une-deux. On sait aussi faire le sale football. On a gagné et même dans ça, on a été meilleurs qu’eux. C’est leur football. C’est leur manière de jouer. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises manières de jouer. Il y a qu’une seule manière, c’est gagner. Ils ont essayé de nous avoir mais on les a eu comme ça. On passe à une étape supplémentaire. »