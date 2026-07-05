«Ça m’a chauffé» : Un joueur paraguayen révèle un moment de tension avec Kylian Mbappé après le match

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Paraguay (1-0) à Philadelphie ce samedi soir, l’équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. La rencontre fut marquée par plusieurs moments de tension, y compris après le coup de sifflet final.

La rencontre aurait pu dégénérer de nombreuses fois, mais l’équipe de France s'est extirpée du piège tendu par le Paraguay (1-0) pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde. La tension s’est également ressentie après le coup de sifflet final, en témoignage cette séquence entre Kylian Mbappé et Orlando Gill.

« Il a refusé de me serrer la main » « Je suis allé voir Mbappé après le match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main, ça m’a chauffé, a déclaré le portier paraguayen après la partie. Mais je suis vite redescendu. Je n'ai rien de plus que des félicitations à leur adresser. La France fait une excellente Coupe du monde et ils sont candidats au titre ». En conférence de presse, Didier Deschamps a admis avoir craint pour Kylian Mbappé : « J’ai demandé aux deux plus costauds d’aller entourer Kylian à la fin, parce qu’ils allaient me le découper. Je ne voulais pas perdre de joueurs ».