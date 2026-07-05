Didier Deschamps insulté par le Paraguay : La révélation du sélectionneur des Bleus après la qualification

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent devant les journalistes après la victoire de l’équipe de France face au Paraguay (1-0), Didier Deschamps a réagi aux moments chauds du match et regretté certaines insultes venues du banc adverse durant la rencontre, faisant visiblement allusion au récent décès de sa mère.

Au terme d’une rencontre très tendue, l’équipe de France a battu le Paraguay (1-0) grâce à un penalty de Kylian Mbappé à la 70e. « On savait quel type de match on allait avoir, analysait le capitaine des Bleus après la rencontre, au micro de M6. Je pense que c'est très bien la façon dont on l'a joué. On a montré qu'on était pas seulement une équipe qui sait jouer un football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. On n'a pas de problème avec ça : ils pensaient qu'on allait jouer en smoking. On sait faire le sale football aussi, on a gagné, même à ce jeu-là, on a été meilleurs qu’eux. »

« Je me serais bien passé des insultes sur le banc d'en face, surtout certaines » Durant la partie, les coups ont été nombreux, les insultes aussi. Y compris sur le banc de touche à en croire Didier Deschamps en conférence de presse. « Je ne vais pas critiquer l'arbitre. J'avais préparé les joueurs et heureusement, on s'attendait à ça. Je ne vais pas critiquer le Paraguay, chaque équipe joue comme elle veut, même si je me serais bien passé des insultes sur le banc d'en face, surtout certaines », a réagi le sélectionneur tricolore, qui a récemment perdu sa mère.