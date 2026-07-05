L'équipe de France comme Zidane et Henry : Le coup de fil qui a tout changé pour Michael Olise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Désiré, ainsi que Michael Olise. Ce quatuor offensif aligné par Didier Deschamps depuis le début de la Coupe du monde 2026 fait des ravages dans les défenses des autres sélections. Né en Angleterre, le gamin de Londres a eu l'occasion de porter les couleurs de quatre équipes nationales différentes, mais a fait le choix du coeur : la France. Et ses raisons sont multiples.

Michael Olise avait l'embarras du choix. L'ailier de 24 ans a baigné dans la culture anglaise son pays de naissance, mais aussi française, algérienne et nigériane de par l'héritage de ses parents. Sa mère franco-algérienne lui a permis de nouer des liens forts avec la France puisqu'il était envoyé dans sa famille française pendant les vacances scolaires. Cet amour de l'équipe de France lui viendrait d'ailleurs de sa maman qui lui avait fait visionné des images des Bleus sous Zinedine Zidane et Thierry Henry.

«Tout est parti de l’appel de son ancien agent qui nous avait contactés quelques mois plus tôt pour nous parler de Michael» Deux hommes qui ont pesé dans le choix de Michael Olise de représenter l'équipe de France sur la scène internationale comme affirmé par Le Parisien qui est allé aux racines de cette décision du numéro 11 des Bleus avec notamment un appel de la part de son ancien agent pour Guillaume Testu. « En fait, tout est parti de l’appel de son ancien agent qui nous avait contactés quelques mois plus tôt pour nous parler de Michael et de son envie de jouer pour l’équipe de France, se remémore l’ancien préparateur physique de la sélection, Guillaume Testu. En général, ce sont plutôt les directeurs de centre de formation qui sollicitent le coach, les agents un peu moins. Mais encore fallait-il savoir qu’il avait un passeport français ! On a alors regardé quelques vidéos, et ce qu’il faisait était franchement intéressant. Ce qui m’impressionnait, c’étaient les coups de pied arrêtés. Il avait un sacré pied, quelque chose de différent dans ses conduites de balle et dans ses dribbles aussi. Il avait fait bonne impression », a assuré l'ex-préparateur physique de la sélection.