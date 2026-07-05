L'équipe de France comme Zidane et Henry : Le coup de fil qui a tout changé pour Michael Olise !

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Désiré, ainsi que Michael Olise. Ce quatuor offensif aligné par Didier Deschamps depuis le début de la Coupe du monde 2026 fait des ravages dans les défenses des autres sélections. Né en Angleterre, le gamin de Londres a eu l'occasion de porter les couleurs de quatre équipes nationales différentes, mais a fait le choix du coeur : la France. Et ses raisons sont multiples.
Michael Olise avait l'embarras du choix. L'ailier de 24 ans a baigné dans la culture anglaise son pays de naissance, mais aussi française, algérienne et nigériane de par l'héritage de ses parents. Sa mère franco-algérienne lui a permis de nouer des liens forts avec la France puisqu'il était envoyé dans sa famille française pendant les vacances scolaires. Cet amour de l'équipe de France lui viendrait d'ailleurs de sa maman qui lui avait fait visionné des images des Bleus sous Zinedine Zidane et Thierry Henry.
«Tout est parti de l’appel de son ancien agent qui nous avait contactés quelques mois plus tôt pour nous parler de Michael»
Deux hommes qui ont pesé dans le choix de Michael Olise de représenter l'équipe de France sur la scène internationale comme affirmé par Le Parisien qui est allé aux racines de cette décision du numéro 11 des Bleus avec notamment un appel de la part de son ancien agent pour Guillaume Testu. « En fait, tout est parti de l’appel de son ancien agent qui nous avait contactés quelques mois plus tôt pour nous parler de Michael et de son envie de jouer pour l’équipe de France, se remémore l’ancien préparateur physique de la sélection, Guillaume Testu. En général, ce sont plutôt les directeurs de centre de formation qui sollicitent le coach, les agents un peu moins. Mais encore fallait-il savoir qu’il avait un passeport français ! On a alors regardé quelques vidéos, et ce qu’il faisait était franchement intéressant. Ce qui m’impressionnait, c’étaient les coups de pied arrêtés. Il avait un sacré pied, quelque chose de différent dans ses conduites de balle et dans ses dribbles aussi. Il avait fait bonne impression », a assuré l'ex-préparateur physique de la sélection.
«Dès le départ, il m’a dit : "Moi, je veux jouer en équipe de France A"»
Michael Olise et Odsonne Edouard ont débarqué à Selhurst Park en même temps. Pendant le mercato estival de 2021, les deux attaquants ont signé à Crystal Palace. Une amitié y est née alors que l'ancien joueur du PSG ne savait même pas qu'il était français. Dès lors, il lui a permis de perfectionner son français pour celui qui n'avait pas d'autre idée en tête que de représenter l'équipe de France. « Était il déjà très attaché à l’équipe de France ? Absolument ! Dès le départ, il m’a dit : "Moi, je veux jouer en équipe de France A". Chaque joueur connaît son potentiel et Michael était très sûr de lui. Alors, je lui avais répondu un truc du genre : "Ouais, OK ". Et moins de trois ans plus tard, il a fait son entrée avec les A ». a confié Edouard au Parisien.