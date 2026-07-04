France/Paraguay : Lizarazu dévoile les deux pièges à esquiver pour se qualifier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Logiquement, les Bleus de Didier Deschamps apparaissent comme les grands favoris du match face au Paraguay ce samedi. S’il se montre confiant compte tenu du potentiel de l’équipe de France, Bixente Lizarazu estime néanmoins qu’il ne faudra pas « tomber dans la provocation, ni dans la frustration » pour décrocher la victoire.

La France apparaît comme la grande favorite du huitième de finale qui l’oppose au Paraguay ce samedi (23h, heure française). « Qui est capable aujourd'hui de nous proposer quelque chose pour nous contrer? Quelle équipe peut contrer ce trio voire ce quatuor offensif? Quelle équipe peut nous mettre en difficulté? », a notamment lancé Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme. » Et d’ajouter : « Avec la Suède, il y avait quand même des joueurs à 100 millions d'euros, Gyokeres, Isak… Même eux, ils sont incapables de nous mettre une seule fois en danger. A chaque fois, on nous sort l'argument du match piège avant le match… et à chaque fois la France broie tout le monde. Le Paraguay va prendre une rouste! »

Le Paraguay va-t-il rester longtemps à la France ? Vainqueur de l’Allemagne en seizième de finale, le Paraguay rêve d’un nouvel exploit face à l’équipe de France, qui dispose d’une attaque plus redoutable que la Mannschaft aux yeux de Bixente Lizarazu : « On peut dire qu'il n'y a pas photo entre l'équipe de Didier Deschamps, avec des joueurs au sommet de leur art et la formation allemande poussive qui a échoué en 16es de finale face au Paraguay (1-1, 3-4 aux t.a.b., le 29 juin), avec Leroy Sané, Kai Havertz, Deniz Undav, Florian Wirtz ou Jamal Musiala. » Pour autant, le champion du monde 1998 estime que les Bleus doivent éviter deux pièges.