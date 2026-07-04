France/Maroc - Ayyoub Bouaddi : Deschamps n’a pas voulu le prendre à la Coupe du monde, la raison est dévoilée

Axel Cornic

Jeune milieu de terrain talentueux, Ayyoub Bouaddi a explosé avec le LOSC en Ligue 1 et tout le monde avait hâte de le voir en équipe de France. Mais à 18 ans, il a décidé d’opter plutôt pour le Maroc, avec qui il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 sur le continent américain.

Nombreux sont les sélectionneurs qui aimeraient être à la place de Didier Deschamps. Il peut en effet compter sur un vivier de talents incroyable, avec notamment la dernière révélation qui n’est autre que Michael Olise. Mais il n’y a pas de place pour tout le monde en équipe de France, ce qui pousse certains à faire des choix importants.

« C'est une perte importante pour notre fédération » C’est le cas d’Ayyoub Bouaddi, qui a décidé d’opter pour le Maroc au lieu de la France. Et avec ses très belles prestations à la Coupe du monde 2026 cela ne manque pas de faire parler ! « Bouaddi est un talent que nous avons suivi pendant de nombreuses années. Et nous savons que dans sa catégorie d'âge, il est unique. C'est une perte importante pour notre fédération. Mais c'est son choix. Il a suivi toutes nos procédures de sélection. Il a passé un an et demi avec les Espoirs » a expliqué Hubert Fournier, directeur technique national de la Fédération française de football.