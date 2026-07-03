Le PSG accepte une condition spéciale pour le transfert d'Ayyoub Bouaddi ?

Alexis Brunet

Le PSG n’a pas encore lancé son mercato dans le sens des achats, mais il dispose de nombreuses pistes. Le milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi, qui brille actuellement à la Coupe du monde, serait d’ailleurs dans les petits papiers de Luis Campos. Le club de la capitale serait d’ailleurs prêt à accepter une condition spéciale pour attirer l’international marocain.

Pour le moment, c’est surtout au niveau des ventes que le PSG a fait parler de lui cet été. Après trois saisons à Paris, Gonçalo Ramos a décidé d’aller voir ailleurs pour pouvoir avoir plus de temps de jeu. Le Portugais a finalement rejoint l’AC Milan, qui, selon certaines sources, aurait dépensé 80M€ bonus compris pour l’attirer. Le club de la capitale serait également en négociations avec l’Atlético de Madrid au sujet de Kang-in Lee et avec la Juventus de Turin pour Randal Kolo Muani.

Bouaddi recruté par le PSG puis prêté à Lille ? Le PSG s’active donc pour dégraisser son effectif, mais Paris va également mettre la main au portefeuille pour se renforcer. Certains talents de la Ligue 1 attirent le regard du club de la capitale, à l’image d’Ayyoub Bouaddi qui sort d’une bonne saison avec le LOSC et qui n’est âgé que de 18 ans. L’international marocain est toutefois très courtisé car, selon les informations de Teamtalk, plusieurs géants de Premier League auraient également des vues sur lui (Arsenal, Manchester City, Chelsea). D’ailleurs, le double champion d’Europe, comme les nombreuses formations anglaises, seraient disposés à recruter Bouaddi puis à le prêter directement à Lille pour pouvoir conclure l’affaire.