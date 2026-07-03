Mercato - Le PSG met le paquet sur Yan Diomandé : «Liverpool s'est fait avoir»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Côte d'Ivoire éliminée de la Coupe du monde, Yan Diomandé va pouvoir désormais se concentrer à 100% sur son avenir. Aujourd'hui joueur du RB Leipzig, l'ailier de 19 ans se serait mis d'accord avec le PSG pour débarquer cet été. Liverpool était également dans le coup pour s'offrir les services de Diomandé, mais voilà que les Reds auraient été pris au piège.

Ces dernières semaines, Yan Diomandé faisait l'objet d'un duel entre le PSG et Liverpool. Et voilà que chaque club a employé une stratégie différente pour obtenir la signature du joueur du RB Leipzig. « Parfois, certains clubs trouvent intéressant d’aller négocier avec un autre club sans l’accord du joueur, c’est notamment le cas de Liverpool sur ce dossier. Le PSG a d’abord préféré s’entendre avec le joueur autour d’un contrat de 5 ans », expliquait Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC.

« Il n'y a pas de moyen d'adoucir la pilule, ils ont raté leur cible principale » Liverpool a donc été négocier directement avec Leipzig, tandis que le PSG a discuté avec Yan Diomandé et c'est de cette manière que le club de la capitale a pris l'avantage en obtenant l'accord de l'Ivoirien. De quoi mettre les Reds dans l'embarras. A propos de cette situation, Lewis Steele, journaliste pour le Daily Mail, a expliqué à l'occasion du podcast Media Matters : « Je pense que Liverpool s'est fait avoir par l'agent de Yan Diomandé franchement. Parce qu'autant que je sache en parlant directement au camp du joueur, ils ont dit qu'ils étaient en contact avec Richard Hughes, le directeur sportif de Liverpool, tous les jours. Je pense que Liverpool était très confiant quant à la finalisation de l'accord pour Yan Diomandé. Il n'y a pas de moyen d'adoucir la pilule, ils ont raté leur cible principale ».