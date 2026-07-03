Eli Junior Kroupi : Le PSG obligé de faire une folie pour son transfert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette période de mercato estival, le PSG pourrait se montrer un peu plus actif que l'année dernière. Le club de la capitale a quelques pistes pour son recrutement et le nom d'Eli Junior Kroupi circule en ce moment. Le jeune avant-centre de 20 ans a réalisé une première saison de haut vol avec Bournemouth et il intéresse du monde sur le mercato. Mais les dirigeants parisiens sont prévenus : il faudra vraiment une offre incroyable pour convaincre le club anglais de lâcher.

Ancien joueur du FC Lorient où il a été formé, Eli Junior Kroupi a changé de dimension en réalisant une saison exceptionnelle à Bournemouth. En effet le joueur de 20 ans a inscrit 13 buts en Premier League et attire de plus en plus l'attention autour de lui. En pleine période de mercato, il suscite l'intérêt de plusieurs clubs, à commencer par le PSG. Le club de la capitale aura du mal à faire plier les Anglais qui n'auraient pas l'intention de laisser partir sa pépite.

Bournemouth ne veut pas vendre Kroupi Comme le rapporte Sky Sport UK, l'AFC Bournemouth n'a pas besoin de vendre et ne souhaite pas du tout vendre Eli Junior Kroupi. Le club a réalisé et une bonne saison et souhaite disposer du meilleur effectif possible pour la prochaine, alors que Bournemouth a terminé à la 6ème de Premier League. Ce résultat permet aux hommes de Marco Rose de disputer la prochaine édition de la Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Il faudra donc de solides arguments pour espérer changer la situation du côté du PSG.