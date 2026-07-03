Mercato : Nouvelle annonce officielle du Real Madrid qui pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières semaines, le Real Madrid a été secoué par de nombreuses rumeurs concernant son mercato, alors que Florentino Pérez a récupéré son poste de président à la suite des élections. Le club espagnol a été cité concernant le dossier d'Enzo Fernandez, le milieu central de Chelsea. L'Argentin de 25 ans est sur le départ et son agent Javier Pastore a confié que toutes les options étaient à l'étude concernant un départ. Le Real Madrid a tenu à être transparent concernant ses intentions envers Enzo Fernandez.

Ancien joueur du Benfica, Enzo Fernandez a rejoint Chelsea en 2023 où il brille. Le joueur argentin, actuellement présent aux Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026 avec l'Albiceleste, est concerné par un départ du club anglais prochainement. L'ancien joueur du PSG Javier Pastore, qui est devenu son agent, a alimenté les rumeurs de départ le concernant. Le Real Madrid, cité dans le dossier, a tenu à réagir en affirmant qu'Enzo Fernandez ne fait clairement pas partie des plans.

Le Real Madrid sort du silence concernant Enzo Fernandez Alors que certaines informations ont laissé entendre que le Real Madrid était prêt à se positionner sur le cas d'Enzo Fernandez, la direction a publié un communiqué pour révéler la vérité. « Suite aux informations et déclarations qui ont circulé ces derniers jours concernant un prétendu intérêt du Real Madrid pour le joueur Enzo Fernández, le club tient à préciser qu'il n'a entrepris aucune démarche, directe ou indirecte, pour recruter le joueur et qu'il n'a, de même, aucune intention de mener une telle opération. Le Real Madrid souhaite exprimer son profond respect envers Enzo Fernández, grand footballeur dont la carrière et la qualité sont largement reconnues, ainsi qu'envers Chelsea, un club avec lequel il entretient d'excellentes relations institutionnelles » peut-on lire.