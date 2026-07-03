«Ça va coûter très cher» : Le Real Madrid condamné à une folie pour le transfert de Michael Olise ?

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être animé du côté du Real Madrid cet été. Le club madrilène voudrait éviter de revivre une saison blanche, et envisagerait ainsi de recruter Michael Olise. Le joueur de 24 ans continue de briller avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 après avoir été étincelant avec le Bayern Munich. Mais pour signer l’international français, il va falloir sortir les grands moyens.

Après avoir vécu une saison blanche, le Real Madrid a visiblement prévu un mercato animé cet été. Le club madrilène souhaite offrir de nouvelles solutions à José Mourinho pour entourer Kylian Mbappé. C’est dans cette optique que le nom de Michael Olise a été évoqué ces dernières semaines. Après avoir brillé avec le Bayern Munich tout au long de l’exercice 2025-2026, le joueur de 24 ans continue de se montrer étincelant avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Mais les Merengue vont très certainement devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer signer l’international français cet été.

«Je le recruterais, mais à quel prix !» « Il est déjà en tête du classement des passeurs décisifs, il fait beaucoup de dégâts ; en deuxième mi-temps contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège, il a un peu levé le pied, mais face à la Suède, il a de nouveau tout changé. Il a transformé le visage de la France, c’est le meneur de jeu, personne n’a réussi à l’arrêter et il s’entend très bien avec Mbappé et Dembélé. Il a déjà été le meilleur joueur français de la saison » a d’abord expliqué Baptiste Desprez à MARCA.