OM - Transfert à moins de 50M€ : Voilà les trois destinations possibles pour Mason Greenwood !

Pierrick Levallet

Confronté à de sérieux problèmes financiers, l’OM est contraint de vendre pour renflouer ses caisses et sortir du radar de la DNCG. Le club phocéen compterait ainsi profiter de la bonne valeur marchande de Mason Greenwood pour récupérer un joli chèque. L’attaquant de 24 ans aurait d’ailleurs le choix entre trois équipes pour son transfert.

L’aventure de Mason Greenwood à l’OM touche à sa fin. L’Anglais devrait quitter le club phocéen cet été. La direction marseillaise souhaite profiter de la bonne valeur marchande de l’attaquant de 24 ans pour renflouer ses caisses et ainsi échapper à ses problèmes financiers. Il semble ainsi peu probable de voir l’ancien de Manchester United rester une saison de plus sur la Canebière. Il aurait d’ailleurs le choix entre trois destinations pour son transfert.

Trois clubs se disputent le transfert de Mason Greenwood D’après les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, Mason Greenwood serait toujours sur les tablettes de Fenerbahçe et de l’AS Rome. Le club turc doit toutefois encore revoir son offre à la hausse pour espérer convaincre l’OM. Les Giallorossi, eux, attendraient le feu vert de la famille Friedkin pour pouvoir avancer sur le dossier. Enfin, l’Atlético de Madrid pourrait se joindre à la danse, surtout en cas de départ dans le secteur offensif. L’OM, de son côté, serait prêt à descendre en-dessous de la barre des 50M€ pour faciliter le transfert de Mason Greenwood.