Mercato : L’OM officialise un grand changement sur le marché des transferts !

Amadou Diawara

Pour la saison 2026-2027, l'OM a décidé de se révolutionner. En effet, le club de Frank McCourt a changé de président, de directeur sportif et d'entraineur. Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ayant signé à l'OM. D'après le premier, l'écurie olympienne a également décidé de changer complètement sa stratégie sur le mercato.

A la peine en 2025-2026, l'OM de Frank McCourt décidé de lancer un tout nouveau cycle. Alors que Pablo Longoria, Medhi Benatia et Habib Beye s'en vont, Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio prennent leur place, respectivement pour les postes de président, directeur sportif et d'entraineur.

«Nous devons construire un club capable de maîtriser ses dépenses» Présent en conférence ce jeudi, Stéphane Richard s'est prononcé sur la révolution de l'OM. « J'ai l'impression que cela fait déjà 10 ans que je suis président de l'OM (rire). Nous avons franchi plusieurs étapes importantes avec succès, notamment auprès de la DNCG et de l'UEFA. Nous disposons désormais d'une feuille de route claire. Nous avons également mis en place une nouvelle organisation sportive avec Greg Lorenzi comme directeur sportif et Bruno Genesio comme entraîneur. Notre priorité est de bâtir un nouveau cycle fondé sur le sérieux, la stabilité, la formation et une gestion plus rigoureuse », a affirmé le président de l'OM, avant de lâcher ses vérités sur la stratégie mercato du club.