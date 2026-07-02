PSG - Transfert à 50M€ : La presse italienne annonce une bonne nouvelle pour Kolo Muani !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani est une nouvelle fois poussé vers la sortie. Après un prêt d'une saison à Tottenham, l'international français pourrait faire son retour à la Juventus. En effet, les Bianconeri se rapprocheraient des demandes du PSG, proposant de négocier un prêt de 8-10M€ avec une obligation d'achat comprise entre 30 et 32M€.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, le club de la capitale aurait déboursé environ 95M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 27 ans. Toutefois, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer au PSG. Devenu indésirable lors de la saison 2024-2025, l'international français ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique. Ainsi, il a dû changer de club à plusieurs reprises pour continuer à jouer.

Transfert de Kolo Muani : La Juventus propose 38-40M€ au PSG Lors du mercato hivernal 2025, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus. Si les Bianconeri avaient songé à conserver définitivement le joueur, ce dernier a finalement retrouvé le PSG l'été dernier, avant d'être envoyé à Tottenham. Prêté chez les Spurs pendant une saison, Randal Kolo Muani est de retour à Paris, mais il est une nouvelle fois poussé vers la sortie. Ce qui pourrait profiter à la Juve.