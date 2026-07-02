PSG - Transfert à 50M€ : La presse italienne annonce une bonne nouvelle pour Kolo Muani !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani est une nouvelle fois poussé vers la sortie. Après un prêt d'une saison à Tottenham, l'international français pourrait faire son retour à la Juventus. En effet, les Bianconeri se rapprocheraient des demandes du PSG, proposant de négocier un prêt de 8-10M€ avec une obligation d'achat comprise entre 30 et 32M€.
Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, le club de la capitale aurait déboursé environ 95M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 27 ans. Toutefois, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer au PSG. Devenu indésirable lors de la saison 2024-2025, l'international français ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique. Ainsi, il a dû changer de club à plusieurs reprises pour continuer à jouer.
Transfert de Kolo Muani : La Juventus propose 38-40M€ au PSG
Lors du mercato hivernal 2025, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus. Si les Bianconeri avaient songé à conserver définitivement le joueur, ce dernier a finalement retrouvé le PSG l'été dernier, avant d'être envoyé à Tottenham. Prêté chez les Spurs pendant une saison, Randal Kolo Muani est de retour à Paris, mais il est une nouvelle fois poussé vers la sortie. Ce qui pourrait profiter à la Juve.
Kolo Muani : La Juventus veut boucler un prêt avec obligation d'achat
Selon les informations d'Il Corriere dello Sport, la Juventus est on ne peut plus déterminée à rapatrier Randal Kolo Muani à Turin. Comme révélé parle média transalpin, les Bianconeri auraient augmenté leur offre, se rapprochant d'autant plus des revendications du PSG. En effet, la Vieille Dame proposerait de conclure un prêt payant de 8-10M€, assorti d'une obligation d'achat fixe comprise entre 30 et 32M€. Au total, le PSG - qui réclamerait près de 50M€ - pourrait empocher 38-40M€, plus divers bonus.