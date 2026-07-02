Mercato - OM : La réaction étonnante dans le vestiaire marseillais à l'arrivée de Bruno Genesio

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est désormais officiel, l'OM a son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Après quelques mois à Marseille, Habib Beye a été évincé et c'est donc Bruno Genesio qui est venu le remplacer. A 59 ans, le technicien français se retrouve désormais aux commandes du vestiaire marseillais, où son arrivée a provoqué différentes réactions.

Depuis plusieurs semaines, il était annoncé que l'OM souhaitait changer d'entraîneur. Alors même qu'Habib Beye était arrivé quelques mois plus tôt et qu'il avait signé un contrat jusqu'en 2027, la nouvelle direction olympienne avait pour projet de le remplacer. Rapidement, le nom de Bruno Genesio a été érigé en priorité et voilà que ce dossier a fini par se concrétiser. Après avoir remercié Beye, l'OM a officialisé la nomination de l'entraîneur de 59 ans.

« J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté » Officiellement le nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio a réagi à travers les médias du club phocéen. « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille », a-t-il ainsi dit.