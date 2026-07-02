Mercato - OM : La réaction étonnante dans le vestiaire marseillais à l'arrivée de Bruno Genesio

C'est désormais officiel, l'OM a son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Après quelques mois à Marseille, Habib Beye a été évincé et c'est donc Bruno Genesio qui est venu le remplacer. A 59 ans, le technicien français se retrouve désormais aux commandes du vestiaire marseillais, où son arrivée a provoqué différentes réactions.
Depuis plusieurs semaines, il était annoncé que l'OM souhaitait changer d'entraîneur. Alors même qu'Habib Beye était arrivé quelques mois plus tôt et qu'il avait signé un contrat jusqu'en 2027, la nouvelle direction olympienne avait pour projet de le remplacer. Rapidement, le nom de Bruno Genesio a été érigé en priorité et voilà que ce dossier a fini par se concrétiser. Après avoir remercié Beye, l'OM a officialisé la nomination de l'entraîneur de 59 ans.
« J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté »
Officiellement le nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio a réagi à travers les médias du club phocéen. « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille », a-t-il ainsi dit.
La surprise dans le vestiaire de l'OM
Bruno Genesio a donc été convaincu par le challenge que l'OM lui a présenté. De quoi visiblement en surprendre certains au sein vestiaire olympien. En effet, selon les informations données par La Provence ce jeudi, l'arrivée de Genesio aurait été plutôt bien accueillie par plusieurs membres de celui-ci. Mais voilà que certains auraient surpris de voir l'ancien Lyonnais accepter ce défi.