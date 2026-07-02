OM - Mason Greenwood : Son transfert cache un autre enjeu pour Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici quelques semaines, Mason Greenwood ne devrait plus être un joueur de l'OM. Après deux semaines à Marseille, l'Anglais devrait faire ses valises. Une vente essentielle pour le club phocéen, qui a cruellement besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais voilà qu'au-delà de l'aspect financier, ce dossier Greenwood aurait un autre enjeu pour l'OM.

En proie à de gros soucis financiers, l'OM doit vendre cet été et alléger sa masse salariale. Afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses, le club phocéen pourrait se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Devant reverser 40% à Manchester United, la direction olympienne aura alors fixé la barre à 55M€, bonus compris, pour Greenwood. Intéressée, l'AS Rome n'offrirait pour le moment que 40M€ et pour Karim Bennani, il n'est pas question que l'OM vende son numéro 10 à ce prix.

« Au-delà de la question financière, il y aussi la question d’image pour Marseille » Malgré ses besoins financiers, l'OM ne doit pas vendre Mason Greenwood au rabais selon Karim Bennani. La raison ? Sur le plateau de L'Equipe de Greg, le journaliste explique qu'un autre enjeu existerait avec ce transfert de l'Anglais : « 40M€ pour Greenwood, ce n’est pas assez cher ? Je sais que l’OM est dans une urgence financière. Mais au-delà de la question financière, il y aussi la question d’image pour Marseille. C’est d’essayer de faire comprendre, parce qu’il va certainement partir, aux autres que votre meilleur joueur, vous ne devez pas le brader ».