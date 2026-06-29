Mason Greenwood veut partir : La réponse cash de l’OM

Axel Cornic

L’histoire entre Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille n’aura finalement duré que deux ans. La star du club phocéen aurait en effet annoncé à ses dirigeants qu’il souhaitait partir en ce mercato estival avec l’AS Roma, Fenerbahçe ou encore l’Atlético de Madrid et plusieurs clubs saoudiens qui souhaiteraient s’attacher ses services.

Il y a quelques semaines, Mason Greenwood annonçait à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP vouloir rester à Marseille. Pourtant, un départ semblait déjà se préparer en coulisses. Car l’OM a grandement besoin de vendre, surtout après la mise en garde de l’UEFA qui l’a menacé d’être écarté de toute compétition européenne, s’il ne rentre pas dans les clous du fair-play financier.

« Laissez-moi partir » Rapidement, l’intérêt de plusieurs clubs étrangers a été évoqué avec la presse italienne qui a notamment parlé de l’AS Roma. L’ailier de 24 ans serait tout simplement la grande priorité de l’entraineur Gian Piero Gasperini, qui aurait déjà appelé Mason Greenwood pour le convaincre de le rejoindre en Serie A. Et ça semble avoir fonctionné, puisque Il Corriere dello Sport nous apprend que le principal intéressé aurait lancé à ses dirigeants : « Laissez-moi partir ». Mais l’OM ne semble pas vraiment disposé à négocier...