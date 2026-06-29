Le PSG prêt à relancer un joueur écarté de la Coupe du monde 2026 par Deschamps : Ce sera 40M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Non convoqué pour la Coupe du monde 2026 par Didier Deschamps, Khephren Thuram pourrait se consoler avec un gros transfert. En effet, la presse italienne assure que le PSG est intéressé par l'international français. Mais la Juventus réclamera 40M€ pour son transfert.

Très actif sur le mercato, le PSG est sur tous les fronts. Entre les ventes qui s'accélèrent, et les remplaçants des partants déjà identifiés, plusieurs officialisations pourraient tomber dans les prochains jours. En effet, Gonçalo Ramos (AC Milan), Lee Kang-In (Atlético de Madrid) ou encore Randal Kolo Muani (Juventus) sont tous sur le départ, et le PSG prévoit du lourd pour les remplacer avec notamment les arrivées de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig) qui seraient très bien engagées. Mais les Parisiens ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin.

Le PSG veut toujours Thuram ? En effet, la presse italienne évoque un autre dossier très chaud pour le PSG. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, confirmées par TMW, le club de la capitale s'intéresserait à la situation de Khephren Thuram dont le contrat à la Juventus court jusqu'en 2029. Ce serait Luis Enrique qui aurait réclamé que les discussions s'intensifient pour le recrutement du milieu de terrain français qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2026 par Didier Deschamps.