EXCLU - Mercato : L’AJ Auxerre veut Hervé Koffi

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après une excellente saison 2025-2026 du côté d’Angers, Hervé Koffi fait l’objet de nombreuses sollicitations. Selon Le 10 Sport, il est notamment la priorité de l’AJ Auxerre au poste de gardien de but.

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2028, Hervé Koffi n’est pas certain de s’éterniser dans le Nord. Prêté à Angers pour la saison 2025-2026, l’international burkinabé (70 sélections) a sorti une grosse saison et s’attire naturellement des sollicitations à l’ouverture du mercato d’été.

Priorité de l’AJ Auxerre Nouvel entraîneur de l’AJ Auxerre, Will Still a fait de Hervé Koffi sa priorité au poste de gardien de but. Le technicien belge a déjà collaboré avec le portier du Burkina Faso, à Lens, entre 2024 et 2025. Après l’avoir fait venir chez les Sang et Or, Will Still espère pouvoir le convaincre de rejoindre l’AJA.