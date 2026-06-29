EXCLU - Mercato : L’AJ Auxerre veut Hervé Koffi

Après une excellente saison 2025-2026 du côté d’Angers, Hervé Koffi fait l’objet de nombreuses sollicitations. Selon Le 10 Sport, il est notamment la priorité de l’AJ Auxerre au poste de gardien de but.
Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2028, Hervé Koffi n’est pas certain de s’éterniser dans le Nord. Prêté à Angers pour la saison 2025-2026, l’international burkinabé (70 sélections) a sorti une grosse saison et s’attire naturellement des sollicitations à l’ouverture du mercato d’été.
Priorité de l’AJ Auxerre
Nouvel entraîneur de l’AJ Auxerre, Will Still a fait de Hervé Koffi sa priorité au poste de gardien de but. Le technicien belge a déjà collaboré avec le portier du Burkina Faso, à Lens, entre 2024 et 2025. Après l’avoir fait venir chez les Sang et Or, Will Still espère pouvoir le convaincre de rejoindre l’AJA.
Koffi veut un poste de numéro un
A bientôt 30 ans, Hervé Koffi ne veut plus perdre de temps et priorise très clairement un poste de numéro un. Au RC Lens, l’émergence de Robin Risser lui bouche toutes perspectives de temps de jeu. Il faut donc partir pour jouer et le challenge proposé par l’AJ Auxerre peut tout à fait lui convenir.