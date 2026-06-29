PSG : Le transfert de Yan Diomandé bouclé encore plus rapidement que prévu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il semblait proche de s'engager avec Liverpool, Yan Diomandé a finalement décidé de signer au PSG. Un choix fort qui va permettre aux Parisiens d'accélérer dans ce dossier. A tel point que le transfert pourrait être bouclé plus rapidement que prévu. Avant même celui de Maghnes Akliouche.

Cela pourrait bien être l'un des transferts de l'été. En effet, le PSG aurait pris l'avantage pour le recrutement de Yan Diomandé en provenance du RB Leipzig. L'ailier qui brille actuellement avec la Cote d'Ivoire à la Coupe du monde aurait choisi de rejoindre le club parisien, malgré l'insistance de Liverpool qui avait pourtant déjà transmis deux offres de plus de 100M€ au club allemand. Désormais, le PSG, fort de la volonté du joueur, va accélérer les discussions avec le RB Leipzig afin de trouver un accord.

Le PSG très confiant pour Diomandé ? Et selon les informations de Foot Mercato, le PSG est très confiant quant à ses capacités à boucler le transfert de Yan Diomandé. Grâce à ses bonnes relations avec Oliver Mintzlaff, le président du conseil de surveillance du RB Leipzig, Nasser Al-Khelaïfi penserait même pouvoir aller très vite pour boucler cette transaction. Le média précise que Yan Diomandé pourrait ainsi être la première recrue estivale du PSG, avant même Maghnes Akliouche pour lequel les discussions semblaient pourtant plus avancées. Autrement dit, une annonce officielle pourrait tomber dans les prochains jours.