«C'est fini» pour Antoine Kombouaré : Daniel Riolo annonce le prochain entraîneur du Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le flou continue de régner autour de l'avenir d'Antoine Kombouaré qui s'est malgré tout annoncé à la reprise de l'entraînement avec le Paris FC alors que plusieurs informations ont circulé concernant son départ. Mais Daniel Riolo assure que c'est bien terminé et que Liam Rosenior devrait le remplacer.

Alors qu'il a réussi à redresser la barre de très belle manière, Antoine Kombouaré n'est pas assuré de conserver son poste sur le banc du Paris FC. L'ancien coach du PSG a certes assuré qu'il serait toujours là à la reprise de l'entraînement, mais Daniel Riolo donne d'autres informations puisqu'il assure que l'aventure est bien terminée pour Kombouaré au PFC.

Riolo annonce la fin pour Kombouaré « Ces derniers jours ont été très mouvementés. On avait dit que, sauf retournement de situation, Antoine Kombouaré serait à la reprise mercredi. Or, ça n'a pas arrêté de changer ces derniers jours parce que - certes le Paris FC a des moyens mais ne semble pas disposé à tout accepter, notamment les requêtes d'Antoine Kombouaré qui veut plus d'argent. Les discussions traînent à tel point qu'elles ont fini par lasser la direction et c'est fini », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.