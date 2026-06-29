«C'est fini» pour Antoine Kombouaré : Daniel Riolo annonce le prochain entraîneur du Paris FC !

Le flou continue de régner autour de l'avenir d'Antoine Kombouaré qui s'est malgré tout annoncé à la reprise de l'entraînement avec le Paris FC alors que plusieurs informations ont circulé concernant son départ. Mais Daniel Riolo assure que c'est bien terminé et que Liam Rosenior devrait le remplacer.
Alors qu'il a réussi à redresser la barre de très belle manière, Antoine Kombouaré n'est pas assuré de conserver son poste sur le banc du Paris FC. L'ancien coach du PSG a certes assuré qu'il serait toujours là à la reprise de l'entraînement, mais Daniel Riolo donne d'autres informations puisqu'il assure que l'aventure est bien terminée pour Kombouaré au PFC.
Riolo annonce la fin pour Kombouaré
« Ces derniers jours ont été très mouvementés. On avait dit que, sauf retournement de situation, Antoine Kombouaré serait à la reprise mercredi. Or, ça n'a pas arrêté de changer ces derniers jours parce que - certes le Paris FC a des moyens mais ne semble pas disposé à tout accepter, notamment les requêtes d'Antoine Kombouaré qui veut plus d'argent. Les discussions traînent à tel point qu'elles ont fini par lasser la direction et c'est fini », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
Rosenior va le remplacer ?
Par conséquent, le Paris FC s'active pour trouver un nouvel entraîneur, et selon Daniel Riolo, ce sera Liam Rosenior : « Ça devrait être - là encore, sauf retournement - Liam Rosenior qui est en numéro un bien détaché. Des discussions ont également été menées avec quelqu'un que j'aurais très bien vu sur le banc du Paris FC, avec Walid Regragui. Il y a eu deux ou trois rendez-vous mais c'est a priori Rosenior qui est retenu ». L'ancien coach de Strasbourg est libre depuis la fin de sa courte aventure à Chelsea et pourrait donc rebondir en Ligue 1, quelques mois après avoir quitté l'Alsace.