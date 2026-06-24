L'avenir d'Antoine Kombouaré enfin décidé : Le Paris FC a choisi son remplaçant !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison, Antoine Kombouaré a réalisé un grand travail au Paris FC, réussissant à le maintenir en Ligue 1 et s’offrant même une victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain (2-1), lors de la dernière journée de Ligue 1. Mais dès la fin de la saison les doutes ont commencé à se multiplier au sujet de son avenir, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

On pensait que la première saison du Paris FC en Ligue 1 allait tourner à la catastrophe, mais c’était sans compter sur Antoine Kombouaré, Arrivé en février, le technicien français a totalement redressé la barre et a finalement réussi à maintenir l’autre club de Paris dans l’élite. Mais il pourrait bien ne pas être sur le banc pour le début de la prochaine...

Kombouaré vers le départ ? Dès le lendemain du dernier match de la saison, qui été une victoire de prestige contre le PSG, une rencontre aurait eu lieu entre Kombouaré et Antoine Arnault, propriétaire du club. Rien de concret n’aurait toutefois découlé de ce rendez-vous et à en croire les dernières informations du Parisien, la tendance serait à un départ de l’entraineur. Ce dernier aurait réclamé plusieurs garanties avec notamment une année de contrat supplémentaire, soit jusqu’en 2028, mais également sur la compétitivité de son groupe.