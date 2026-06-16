Bruno Genesio va rejoindre l’OM : Le Paris FC active une autre piste pour remplacer Antoine Kombouaré

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir d’Antoine Kombouaré est encore incertain, le Paris FC a notamment pensé à Bruno Genesio pour le remplacer, mais ce dernier s’est déjà mis d’accord avec l’OM. Le PFC aurait alors activé une autre piste, menant à Liam Rosenior, l’ancien entraîneur de Strasbourg libre à la suite de son départ de Chelsea au mois d’avril.

Malgré une deuxième partie de saison réussie, Antoine Kombouaré n’est toujours pas assuré d’être l’entraîneur du Paris FC la saison prochaine. Alors que son contrat court jusqu’au 30 juin 2026, l’avenir du technicien kanak n’est pas encore entériné. Dans l’After Foot sur RMC le mois dernier, Antoine Arnault expliquait qu’il avait des « petits soucis de santé », mais qu’une décision serait prise « dans les prochains jours ».

Le Paris FC a sondé Genesio, déjà d’accord avec l’OM Sauf que près d’un mois plus tard, on ne sait toujours pas qui sera l’entraîneur du Paris FC la saison prochaine. D’après les informations de Foot Mercato, les négociations avec Antoine Kombouaré bloqueraient notamment à cause de la durée de son contrat. Ce dernier voudrait prolonger jusqu’en 2028, tandis que le PFC préférerait que ce soit jusqu’en 2027. Le club a donc exploré d’autres pistes, notamment celle menant à Bruno Genesio, libre à la suite de son départ du LOSC, mais qui a déjà donné son accord à l’OM, où il devrait s’engager pour deux saisons, plus une en option.