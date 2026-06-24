Transfert de Michael Olise : L'accord secret avec le Real Madrid qui va tout changer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise confirme l'étendue de son talent en ce début de Coupe du monde. De quoi susciter l'intérêt des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Mais un pacte secret avec les Bavarois devraient rendre ce transfert impossible.

Auteur d'un début de Coupe du monde très impressionnant, Michael Olise confirme qu'il est en grande forme et s'impose comme le leader technique de l'équipe de France. Et forcément ses prestations ne laissent personne indifférents, surtout pas le Real Madrid qui serait prêt à faire de l'ancien ailier de Crystal Palace le plus grand transfert de l'histoire du football. Cependant, ces informations surprennent le journaliste allemand Christian Falk qui révèle que Florentino Pérez et Herbert Hainer, respectivement président du Real Madrid et du Bayern Munich, ont passé un pacte au sujet de Michael Olise.

Un pacte de non-agression entre le Real et le Bayern ? « Le Real Madrid aimerait recruter Michael Olise. Mais il est faux de dire qu’il aurait la moindre chance de signer le Français cet été. Le Real Madrid a déclaré publiquement n’avoir eu aucun contact ni avec l’ailier ni avec le Bayern de Munich, et je peux vous donner quelques informations de fond à ce sujet. Les présidents des deux clubs – d’un côté, Herbert Hainer du Bayern de Munich, et de l’autre, Florentino Pérez – sont très proches. Ils se sont retrouvés lors d’un dîner organisé à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des champions à Madrid et à Munich, et entretiennent désormais des liens étroits. Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami que le Real Madrid n’avait aucune chance de recruter Olise. De son côté, Pérez a également clairement indiqué que le géant de la Liga ne tenterait aucune démarche sans en avoir préalablement informé Hainer. Je ne sais donc pas d’où viennent ces rumeurs ! », lance-t-il auprès du site cfbayerninsider.com, avant de poursuivre.