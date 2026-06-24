Transfert de Michael Olise : L'accord secret avec le Real Madrid qui va tout changer !

Après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise confirme l'étendue de son talent en ce début de Coupe du monde. De quoi susciter l'intérêt des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Mais un pacte secret avec les Bavarois devraient rendre ce transfert impossible.
Auteur d'un début de Coupe du monde très impressionnant, Michael Olise confirme qu'il est en grande forme et s'impose comme le leader technique de l'équipe de France. Et forcément ses prestations ne laissent personne indifférents, surtout pas le Real Madrid qui serait prêt à faire de l'ancien ailier de Crystal Palace le plus grand transfert de l'histoire du football. Cependant, ces informations surprennent le journaliste allemand Christian Falk qui révèle que Florentino Pérez et Herbert Hainer, respectivement président du Real Madrid et du Bayern Munich, ont passé un pacte au sujet de Michael Olise.
Un pacte de non-agression entre le Real et le Bayern ?
« Le Real Madrid aimerait recruter Michael Olise. Mais il est faux de dire qu’il aurait la moindre chance de signer le Français cet été. Le Real Madrid a déclaré publiquement n’avoir eu aucun contact ni avec l’ailier ni avec le Bayern de Munich, et je peux vous donner quelques informations de fond à ce sujet. Les présidents des deux clubs – d’un côté, Herbert Hainer du Bayern de Munich, et de l’autre, Florentino Pérez – sont très proches. Ils se sont retrouvés lors d’un dîner organisé à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des champions à Madrid et à Munich, et entretiennent désormais des liens étroits. Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami que le Real Madrid n’avait aucune chance de recruter Olise. De son côté, Pérez a également clairement indiqué que le géant de la Liga ne tenterait aucune démarche sans en avoir préalablement informé Hainer. Je ne sais donc pas d’où viennent ces rumeurs ! », lance-t-il auprès du site cfbayerninsider.com, avant de poursuivre.
«À l’heure actuelle, le Real Madrid sait qu’il n’y a aucune chance»
« Ils ont donc conclu ce pacte de transfert – appelons-le le "pacte présidentiel" ! À l’heure actuelle, le Real Madrid sait qu’il n’y a aucune chance, même s’il devait proposer 300 millions d’euros. De plus, le club espagnol est prêt à faire une pause si le Bayern de Munich n’est tout simplement pas disposé à vendre Michael Olise. C’est pourquoi la rumeur devrait vraiment se calmer un peu sur ce sujet. Et il faut savoir qu’il dispose d’un contrat à long terme à Munich (qui expire en 2029). Olise n’a donc aucune chance de faire pression, même s’il le souhaitait. Mais on ne sait même pas s’il souhaite changer de club », ajoute Christian Falk.