Mercato - OM : Medhi Benatia donne un coup de main inattendu après avoir claqué la porte

Ayant accepté de finir la saison à l’OM après avoir remis sa démission il y a quelques mois, Medhi Benatia a donc aujourd’hui quitté le club phocéen. Depuis, le Marocain a été remplacé par Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif à Marseille. Mais voilà que même si Benatia a claqué la porte, il continuerait de jouer un rôle actuellement du côté de l’OM. Explications.
La direction de l’OM a évolué en vue de la saison prochaine. Ça a commencé avec le poste de président. A la suite du départ de Pablo Longoria, Stéphane Richard a été nommé à cette position. Le voilà aujourd’hui notamment accompagné de Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif. Arrivé en provenance de Brest, il a ainsi remplacé Medhi Benatia, qui a quitté ses fonctions à l’OM à la fin de la saison après avoir voulu démissionner il y a quelques mois.
Benatia vient en aide à Lorenzi
Medhi Benatia n’a donc aujourd’hui plus aucun lien officiel avec l’OM. Et pourtant… En coulisses, le Marocain continuerait de donner un coup de main au club phocéen et à son successeur, Grégory Lorenzi. En effet, selon les informations de L’Equipe, alors que la situation actuelle à Marseille est complexe, le nouveau directeur sportif pourrait compter sur l’aide de Benatia, qui aurait mis à disposition son réseau. Et ce n’est autre que Frank McCourt qui lui aurait demandé.
« Je souhaite à l'Olympique de Marseille de connaître le succès qu'il mérite »
Retenu en cours de saison par Frank McCourt, Medhi Benatia a donc fini par quitter l’OM à l’issue du dernier exercice. Un départ suite auquel le Marocain avait notamment confié : « Je suis revenu à l'OM avec l'envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je souhaite à l'Olympique de Marseille de connaître le succès qu'il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement ».