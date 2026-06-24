Mercato - OM : Medhi Benatia donne un coup de main inattendu après avoir claqué la porte

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant accepté de finir la saison à l’OM après avoir remis sa démission il y a quelques mois, Medhi Benatia a donc aujourd’hui quitté le club phocéen. Depuis, le Marocain a été remplacé par Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif à Marseille. Mais voilà que même si Benatia a claqué la porte, il continuerait de jouer un rôle actuellement du côté de l’OM. Explications.

La direction de l’OM a évolué en vue de la saison prochaine. Ça a commencé avec le poste de président. A la suite du départ de Pablo Longoria, Stéphane Richard a été nommé à cette position. Le voilà aujourd’hui notamment accompagné de Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif. Arrivé en provenance de Brest, il a ainsi remplacé Medhi Benatia, qui a quitté ses fonctions à l’OM à la fin de la saison après avoir voulu démissionner il y a quelques mois.

Benatia vient en aide à Lorenzi Medhi Benatia n’a donc aujourd’hui plus aucun lien officiel avec l’OM. Et pourtant… En coulisses, le Marocain continuerait de donner un coup de main au club phocéen et à son successeur, Grégory Lorenzi. En effet, selon les informations de L’Equipe, alors que la situation actuelle à Marseille est complexe, le nouveau directeur sportif pourrait compter sur l’aide de Benatia, qui aurait mis à disposition son réseau. Et ce n’est autre que Frank McCourt qui lui aurait demandé.