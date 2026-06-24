Départs imminents à l’OM : La promesse qui annonce un mercato animé

Après avoir été sanctionné par l’UEFA, l’OM avait un rendez-vous important ce mardi devant la DNCG. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard s’est ainsi retrouvé face au gendarme du football financier avec le risque d’une grosse sanction. C’est finalement moins grave que prévu, mais l’OM a toutefois pris certains engagements qui promettent un mercato animé.
Alors que ça fait maintenant quelques jours que le mercato estival a ouvert ses portes, c’est reste très calme du côté de l’OM. Mais voilà que ça ne devrait pas rester comme cela très longtemps. En effet, le club phocéen est dans une situation financière complexe et le besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses et urgent. Il faut donc vendre pour l’OM et c’est d’ailleurs ce qu’aurait promis Stéphane Richard face à la DNCG ce mardi.
Plusieurs départs promis à l’OM
L’OM avait donc rendez-vous face à la DNCG ce mardi, qui a décidé d’un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club ». Le club phocéen va donc devoir revenir avec de meilleurs arguments. Dont de possibles ventes ? Face au gendarme financier du football français, Stéphane Richard aurait fait quelques promesses à ce propos. En effet, selon L’Equipe, le président de l’OM aurait promis trois ventes rapidement puis d’autres en janvier 2027 et encore d’autres en juin 2027. A Marseille, on va donc s’activer dans le sens des départs et à en croire le quotidien sportif, ce sont pas moins de douze partants qui seraient concernés.
Greenwood encore loin d’être parti
Parmi ces départs annoncés à l’OM, on retrouve bien évidemment celui de Mason Greenwood. Etant donné les besoins financiers, le club phocéen devrait se séparer de sa plus grosse valeur marchande même s’il faudra ensuite reverser 40% à Manchester United. Le fait est que pour le moment, l’Anglais est toujours à Marseille étant donné qu’un accord peine à être trouvé avec l’AS Rome, le club le plus intéressé par Greenwood à l’heure actuelle. Alors que l’OM attendrait 55M€, bonus compris, pour son numéro 10, le club italien ne voudrait pas aller jusque-là.