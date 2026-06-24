Départs imminents à l’OM : La promesse qui annonce un mercato animé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir été sanctionné par l’UEFA, l’OM avait un rendez-vous important ce mardi devant la DNCG. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard s’est ainsi retrouvé face au gendarme du football financier avec le risque d’une grosse sanction. C’est finalement moins grave que prévu, mais l’OM a toutefois pris certains engagements qui promettent un mercato animé.

Alors que ça fait maintenant quelques jours que le mercato estival a ouvert ses portes, c’est reste très calme du côté de l’OM. Mais voilà que ça ne devrait pas rester comme cela très longtemps. En effet, le club phocéen est dans une situation financière complexe et le besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses et urgent. Il faut donc vendre pour l’OM et c’est d’ailleurs ce qu’aurait promis Stéphane Richard face à la DNCG ce mardi.

Plusieurs départs promis à l’OM L’OM avait donc rendez-vous face à la DNCG ce mardi, qui a décidé d’un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club ». Le club phocéen va donc devoir revenir avec de meilleurs arguments. Dont de possibles ventes ? Face au gendarme financier du football français, Stéphane Richard aurait fait quelques promesses à ce propos. En effet, selon L’Equipe, le président de l’OM aurait promis trois ventes rapidement puis d’autres en janvier 2027 et encore d’autres en juin 2027. A Marseille, on va donc s’activer dans le sens des départs et à en croire le quotidien sportif, ce sont pas moins de douze partants qui seraient concernés.