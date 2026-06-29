Transferts imminent : Le PSG «tout proche» de frapper un énorme coup sur le mercato !

Le PSG a clairement mis un coup d'accélérateur sur son mercato en coulisses après que les départs de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In se sont confirmés. Dans cette optique, après Maghnes Akliouche, le club parisien s'est sérieusement penché sur Yan Diomandé dont le transfert serait désormais «tout proche».
Le PSG a décidé de placer un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato. Il faut dire que cela s'active concrètement du côté des départs. Gonçalo Ramos est effectivement tout proche de rejoindre l'AC Milan, qui pourrait débourser quasiment 80M€, bonus compris, pour recruter l'attaquant portugais, tandis que Lee Kang-In se rapproche concrètement de l'Atlético de Madrid pour une somme qui devrait avoisiner les 35M€. Le PSG cherche donc à compenser ces deux futurs départs. Et alors que Maghnes Akliouche se rapprocherait, tout s'est également accéléré pour Yan Diomandé.
Yan Diomandé «tout proche» du PSG ?
En effet, ce feuilleton a connu un énorme coup d'accélérateur ces dernières heures. Dimanche soir, The Athletic a en effet révélé que l'ailier ivoirien, qui brille à la Coupe du monde 2026, avait choisi de rejoindre le PSG malgré l'insistance de Liverpool qui aurait même déjà transmis plusieurs offres au RB Leipzig. Une tendance qui s'est largement confirmée entre temps, au point que même si aucun accord n'a été trouvé entre les trois parties, L'EQUIPE assure que ce ne sera pas du tout un problème. Le média cite une source qui révèle même que la finalisation du transfert est déjà «tout proche». Cela pourrait donc aller très vite maintenant que Yan Diomandé a fait son choix.
«J’aime le PSG depuis petit»
Un choix qui n'est finalement pas une si grande surprise puisqu'avant le match entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire, Yan Diomandé avait déjà annoncé qu'il adorait le PSG. « Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible. J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite », confiait-il en conférence de presse. Il devrait donc prochainement faire le bonheur de son père.