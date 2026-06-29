Transferts imminent : Le PSG «tout proche» de frapper un énorme coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a clairement mis un coup d'accélérateur sur son mercato en coulisses après que les départs de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In se sont confirmés. Dans cette optique, après Maghnes Akliouche, le club parisien s'est sérieusement penché sur Yan Diomandé dont le transfert serait désormais «tout proche».

Le PSG a décidé de placer un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato. Il faut dire que cela s'active concrètement du côté des départs. Gonçalo Ramos est effectivement tout proche de rejoindre l'AC Milan, qui pourrait débourser quasiment 80M€, bonus compris, pour recruter l'attaquant portugais, tandis que Lee Kang-In se rapproche concrètement de l'Atlético de Madrid pour une somme qui devrait avoisiner les 35M€. Le PSG cherche donc à compenser ces deux futurs départs. Et alors que Maghnes Akliouche se rapprocherait, tout s'est également accéléré pour Yan Diomandé.

Yan Diomandé «tout proche» du PSG ? En effet, ce feuilleton a connu un énorme coup d'accélérateur ces dernières heures. Dimanche soir, The Athletic a en effet révélé que l'ailier ivoirien, qui brille à la Coupe du monde 2026, avait choisi de rejoindre le PSG malgré l'insistance de Liverpool qui aurait même déjà transmis plusieurs offres au RB Leipzig. Une tendance qui s'est largement confirmée entre temps, au point que même si aucun accord n'a été trouvé entre les trois parties, L'EQUIPE assure que ce ne sera pas du tout un problème. Le média cite une source qui révèle même que la finalisation du transfert est déjà «tout proche». Cela pourrait donc aller très vite maintenant que Yan Diomandé a fait son choix.