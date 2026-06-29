Transfert imminent au PSG : «L’information sortie de nulle part» de Fabrizio Romano !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que plusieurs départs semblent prendre forme au PSG, des joueurs devraient débarquer pour les remplacer. Dans cette optique, Fabrizio Romano dévoile une «information sortie de nulle part» selon laquelle Maghnes Akliouche serait proche de rejoindre le club parisien.

Le PSG s'active en coulisses pour son mercato. Alors que le départ de Lee Kang-In se confirme, après celui de Gonçalo Ramos, le club de la capitale cherche le remplaçant du Sud-Coréen. Et selon les informations de Fabrizio Romano, cela devrait être Maghnes Akliouche, un dossier qui a refait surface de manière inattendue.

Akliouche tout proche du PSG ? « Ce que je comprends, c’est qu’il y a de l’optimisme du côté du PSG pour boucler le transfert de Maghnes Akliouche. L’information est venue de nulle part : le PSG met tout sur Maghnes Akliouche. Le PSG mène la course pour anticiper les clubs de Premier League. Ce que je peux dire, c’est que les discussions avancent entre son clan et le PSG sur les termes du contrat. Le PSG a une très bonne relation avec Monaco, et donc le PSG espère atteindre le prix rapidement. Il est vu comme un joueur capable de jouer à plusieurs positions, comme un ailier et un numéro 10, il est jeune et c’est aussi un joueur français. Et au PSG, ils adorent avoir des joueurs français », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.