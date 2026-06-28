Mercato : Medhi Benatia va boucler un transfert à 50M€ pour l'OM ?

Axel Cornic

Nommé officiellement directeur sportif en janvier 2025, Medhi Benatia a quitté son poste après une fin de saison catastrophique. Mais il n’est pas parti très loin puisqu’il continuerait à aider l’Olympique de Marseille en coulisses, en commençant évidemment par le transfert de Mason Greenwood, le gros dossier de ce début de mercato estival.

On savait que ce mercato allait être crucial pour l’OM. Il l’est devenu encore plus après la sanction de l’UEFA, qui oblige désormais le club phocéen à vendre, afin de ne pas courir le risque d’être exclu de toute compétition européenne. Et on connait déjà tous le principal dossier du moment...

Benatia, l’homme derrière l’opération Greenwood Il concerne évidemment Mason Greenwood, annoncé toujours plus proche d’un départ deux ans après son arrivée à Marseille. La presse italienne évoque des négociations plus qu’avancées avec l’AS Roma et un homme gérer le dossier en coulisses. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Medhi Benatia serait en quelque sorte le pilier central de l’opération, avec l’OM qui rêve de tirer plus de 50M€ d’un départ de sa star. L’ancien directeur sportif agirait dans un rôle de consultant externe, utilisant notamment ses excellentes relations avec le club romain, dont il a porté les couleurs par le passé.