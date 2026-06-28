Mercato : Medhi Benatia va boucler un transfert à 50M€ pour l'OM ?

Nommé officiellement directeur sportif en janvier 2025, Medhi Benatia a quitté son poste après une fin de saison catastrophique. Mais il n’est pas parti très loin puisqu’il continuerait à aider l’Olympique de Marseille en coulisses, en commençant évidemment par le transfert de Mason Greenwood, le gros dossier de ce début de mercato estival.
On savait que ce mercato allait être crucial pour l’OM. Il l’est devenu encore plus après la sanction de l’UEFA, qui oblige désormais le club phocéen à vendre, afin de ne pas courir le risque d’être exclu de toute compétition européenne. Et on connait déjà tous le principal dossier du moment...
Benatia, l’homme derrière l’opération Greenwood
Il concerne évidemment Mason Greenwood, annoncé toujours plus proche d’un départ deux ans après son arrivée à Marseille. La presse italienne évoque des négociations plus qu’avancées avec l’AS Roma et un homme gérer le dossier en coulisses. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Medhi Benatia serait en quelque sorte le pilier central de l’opération, avec l’OM qui rêve de tirer plus de 50M€ d’un départ de sa star. L’ancien directeur sportif agirait dans un rôle de consultant externe, utilisant notamment ses excellentes relations avec le club romain, dont il a porté les couleurs par le passé.
« Medhi Benatia continue d’aider Frank McCourt même s’il a quitté l’OM »
Ce nouveau rôle de Benatia avait déjà été évoqué en France ces dernières semaines, avec l’OM qui peut donc compter sur lui pour boucler peut-être la plus grosse vente de son histoire. « Qui gère le dossier Greenwood au quotidien ? C’est Medhi Benatia qui continue d’aider Frank McCourt même s’il a quitté l’OM. Il le fait en relation avec Grégory Lorenzi » avait révélé Florent Germain, sur RMC. « Mais c’est vrai que Medhi Benatia fait des petites heures supplémentaires en tout cas pour donner un coup de main dans le sens des départs parce qu’il a un réseau ».