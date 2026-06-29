Mercato : Le PSG défie toute l'Angleterre pour ces deux transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en coulisses, le PSG se serait lancé dans plus dossiers pour renforcer son effectif, notamment au milieu de terrain. Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Mateus Fernandes (West Ham) font parties des pistes étudiées par les Parisiens qui vont devoir défier de nombreux clubs anglais pour boucler ces deux transferts.

Cet été, le PSG espère bien réussir à se renforcer de façon concrète en densifiant notamment son milieu de terrain, un secteur de jeu qui présente une faible profondeur de banc. C'est la raison pour laquelle les Parisiens s'intéresseraient à Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Mateus Fernandes (West Ham). Mais comme le révèle Fabrizio Romano, le PSG devra faire face à la concurrence intense des clubs de Premier League.

Le PSG se frotte à la Premier League pour Mateus Fernandes... « Manchester City reste en conversation pour Bouaddi. Des contacts ont été établis avec des proches du joueur il y a quelques temps. Selon mes informations, l’idée serait de signer le joueur maintenant, mais pour l’été 2027 en laissant le joueur à Lille une saison de plus. Ce n’est pas encore bouclé, mais Manchester City travaille sur ce plan pour boucler le deal. Il y a d’autres clubs impliqués. Liverpool a eu des rendez-vous, Arsenal aussi, le PSG continue de suivre le joueur. Mais le PSG n’a pas encore vraiment avancé sur ce dossier parce que la priorité est de se renforcer en attaque et en défense. Et c’est pour cela que Manchester City essaye de prendre l’avantage et de le signer pour l’été 2027 », confie-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'évoquer la bataille pour Mateus Fernandes.