Mercato : Le PSG défie toute l'Angleterre pour ces deux transferts !

Très actif en coulisses, le PSG se serait lancé dans plus dossiers pour renforcer son effectif, notamment au milieu de terrain. Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Mateus Fernandes (West Ham) font parties des pistes étudiées par les Parisiens qui vont devoir défier de nombreux clubs anglais pour boucler ces deux transferts.
Cet été, le PSG espère bien réussir à se renforcer de façon concrète en densifiant notamment son milieu de terrain, un secteur de jeu qui présente une faible profondeur de banc. C'est la raison pour laquelle les Parisiens s'intéresseraient à Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Mateus Fernandes (West Ham). Mais comme le révèle Fabrizio Romano, le PSG devra faire face à la concurrence intense des clubs de Premier League.
Le PSG se frotte à la Premier League pour Mateus Fernandes...
« Manchester City reste en conversation pour Bouaddi. Des contacts ont été établis avec des proches du joueur il y a quelques temps. Selon mes informations, l’idée serait de signer le joueur maintenant, mais pour l’été 2027 en laissant le joueur à Lille une saison de plus. Ce n’est pas encore bouclé, mais Manchester City travaille sur ce plan pour boucler le deal. Il y a d’autres clubs impliqués. Liverpool a eu des rendez-vous, Arsenal aussi, le PSG continue de suivre le joueur. Mais le PSG n’a pas encore vraiment avancé sur ce dossier parce que la priorité est de se renforcer en attaque et en défense. Et c’est pour cela que Manchester City essaye de prendre l’avantage et de le signer pour l’été 2027 », confie-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'évoquer la bataille pour Mateus Fernandes.
... et Ayyoub Bouaddi !
« Je reçois beaucoup de messages comme quoi Mateus Fernandes va à Manchester United ou Tottenham. La réalité, c’est qu’il est prêt à aller dans les deux clubs. Il veut partir de West Ham puisqu’il ne veut pas jouer la Championship, c’est presque impossible. Mais le point est de trouver un accord avec West Ham. On n’entend pas parler d’offre pour le moment, mais Manchester United et Tottenham travaillent du côté du joueur en relançant presque tous les jours. Un jour c’est Manchester United qui fait une offre, un coup c’est Tottenham, mais elles ne sont que verbales. Mais le joueur ira dans le club capable de trouver un accord financier avec West Ham », ajoute Fabrizio Romano.