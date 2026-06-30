Transfert au PSG : Yan Diomandé est déjà validé, «il aurait tous les arguments pour y jouer»

Désireux de renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait jeté son dévolu sur Yan Diomandé, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec le RB Leipzig. Interrogé sur l'avenir de son compatriote ivoirien, Gervinho a affirmé qu'il ferait le plus grand bien au club de la capitale s'il venait à migrer à Paris.
Très performant sous les couleurs du RB Leipzig et de la Côte d'Ivoire ces derniers mois, Yan Diomandé aurait alerté la direction du PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon œil l'idée de recruter l'attaquant de 19 ans lors de ce mercato estival. Conscient de la situation, le RB Leipzig aurait fixé son prix de vente, réclamant environ 130M€ d'après The Athletic.
«Il évolue bien, il y a une progression»
Dans des propos rapportés par L'Equipe, Gervinho a pris position sur l'avenir de Yan Diomandé. Selon l'ancien international ivoirien, l'attaquant de 19 ans serait une bonne pioche pour le PSG.
«On souhaite qu'il fasse un bon choix pour la suite de sa carrière»
« Il évolue bien, il y a une progression. On souhaite qu'il fasse un bon choix pour la suite de sa carrière, pour sa progression. Mais je dirais qu'en ce moment, c'est celui qui peut apporter, qui peut mener l'attaque de la Côte d'Ivoire. Je ne me baserai pas sur la presse pour me prononcer sur son choix définitif. Tant qu'on ne le verra pas avec un maillot d'un club officiel, on ne pourra rien dire. S'il venait à choisir Paris, avec un entraîneur comme Luis Enrique, reconnu pour développer les jeunes joueurs, il aurait tous les arguments pour y jouer. Quel que soit son futur club, nous continuerons à le suivre et à l'accompagner, car c'est un élément important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire », a affirmé Gervinho (39 ans). Reste à savoir si Yan Diomandé défendra les couleurs du PSG la saison prochaine.