Mercato - Yan Diomandé annoncé au PSG : Leipzig fait une grande annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fait également l’objet d’un intérêt de Liverpool, Yan Diomandé a fait son choix et donné sa préférence au PSG, mais des négociations difficiles s’annoncent avec le RB Leipzig. Car, comme l’a fait savoir son directeur sportif Marcel Schäfer, le club allemand n’a aucune intention de laisser partir l’international ivoirien cet été.

Dans le viseur du Bayern Munich, mais surtout de Liverpool qui a même déjà fait une offre de 100M€ afin de s’attacher ses services, Yan Diomandé a une autre destination en tête. L’international ivoirien (13 sélections), qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026, a fait le choix de rejoindre le PSG, autre club intéressé par son profil. Arrivé au RB Leipzig l’été dernier en provenance de Léganes, l’ailier âgé de 19 ans a impressionné pour sa première saison en Bundesliga, avec 12 buts et 9 passes décisives.

Diomandé ne quittera pas Leipzig « cette année » Toutefois, comme évoqué précédemment, le club allemand a déjà rejeté l’offre de 100M€ faite par Liverpool pour Yan Diomandé et réussir à le convaincre de s’en séparer dès cet été risque d’être difficile. « Notre intention est clairement que Yan Diomandé joue pour le RB Leipzig la saison prochaine. Et nous n’allons pas déroger à cela. Nous savons exactement ce qu’il vaut. Bien sûr, si Yan continue à progresser comme il l’a fait jusqu’à présent, le moment viendra où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape – mais pas cette année », a assuré son directeur sportif, Marcel Schäfer, auprès de Bild.