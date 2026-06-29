Mercato : Les conditions fixées par le PSG pour le transfert de Barcola

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG veut recruter Yan Diomande et Maghnes Akliouche, Bradley Barcola quant à lui pourrait ne plus être à Paris la saison prochaine. Si un départ de l’international français est possible, il n’est pas envisagé pour le moment et le club de la capitale n’ouvrira la porte qu’à certaines conditions.

Le PSG a sérieusement accéléré sur son mercato ces derniers jours, surtout dans le sens des départs. Randal Kolo Muani (27 ans) se rapproche d’un retour à la Juventus, tandis que Kang-in Lee (25 ans) et Gonçalo Ramos (25 ans) devraient être transférés à l’Atlético de Madrid et l’AC Milan. Trois départs qui offriront plus de flexibilité financière au club de la capitale afin d’avancer sur les pistes Yan Diomande (19 ans) et Maghnes Akliouche (24 ans).

Le PSG veut Diomande et Akliouche Car le PSG compte bien les recruter tous les deux. Selon le journaliste Fabrizio Romano, ces deux dossiers sont distincts et les dirigeants parisiens travaillent actuellement afin de recruter l’international ivoirien (13 sélections) et l’international français (10 sélections). Deux arrivées, si elles se concrétisent, qui pourraient en revanche ouvrir un peu plus la porte à un départ de Bradley Barcola. Comme indiqué par Le 10 Sport, Liverpool est intéressé par l’ailier âgé de 23 ans, d’autant plus que les Reds ont vu Yan Diomande leur préférer le PSG.