PSG - Départ de Barcola : Ça se précise pour son prochain club ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trois saisons et puis s’en va ? Bradley Barcola (23 ans) pourrait bien être arrivé à la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens suffisamment avancé leurs pions dans le feuilleton Yan Diomandé pour quasiment s’assurer de sa venue à l’intersaison. Ce qui aurait une incidence directe sur l’avenir de Barcola pour lequel le PSG chercherait déjà un club et négocierait entre autres avec Liverpool.

Bradley Barcola pourrait ne pas passer l’été à Paris. Engagé avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 avec un 1/16ème de finale planifié mardi soir face à la Suède, le double champion d’Europe de 23 ans dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028 au PSG. Hormis le fait que les négociations n’iraient pas bon train pour rallonger son bail dans la capitale, les mouvements opérés par les dirigeants parisiens sur le marché des transferts ces derniers temps engendreraient de manière inévitable une séparation entre le Paris Saint-Germain et Barcola.

Le PSG discuterait avec Liverpool, et pas seulement C’est en effet l’information communiquée par Sacha Tavolieri sur son compte X. Si l’on se fie aux sources du journalistes, Bradley Barcola aurait déjà fait l’objet de discussions entre le Paris Saint-Germain et plusieurs clubs. Comme le10sport.com vous le révélait le 10 mai dernier, Liverpool est sur les rangs et ça chauffait déjà entre les parties concernées à l’époque. Sacha Tavolieri confirme la tendance ce lundi.