PSG - Départ de Barcola : Ça se précise pour son prochain club ?

Trois saisons et puis s’en va ? Bradley Barcola (23 ans) pourrait bien être arrivé à la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens suffisamment avancé leurs pions dans le feuilleton Yan Diomandé pour quasiment s’assurer de sa venue à l’intersaison. Ce qui aurait une incidence directe sur l’avenir de Barcola pour lequel le PSG chercherait déjà un club et négocierait entre autres avec Liverpool.
Bradley Barcola pourrait ne pas passer l’été à Paris. Engagé avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 avec un 1/16ème de finale planifié mardi soir face à la Suède, le double champion d’Europe de 23 ans dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028 au PSG. Hormis le fait que les négociations n’iraient pas bon train pour rallonger son bail dans la capitale, les mouvements opérés par les dirigeants parisiens sur le marché des transferts ces derniers temps engendreraient de manière inévitable une séparation entre le Paris Saint-Germain et Barcola.
Le PSG discuterait avec Liverpool, et pas seulement
C’est en effet l’information communiquée par Sacha Tavolieri sur son compte X. Si l’on se fie aux sources du journalistes, Bradley Barcola aurait déjà fait l’objet de discussions entre le Paris Saint-Germain et plusieurs clubs. Comme le10sport.com vous le révélait le 10 mai dernier, Liverpool est sur les rangs et ça chauffait déjà entre les parties concernées à l’époque. Sacha Tavolieri confirme la tendance ce lundi.
Diomandé activerait automatiquement le transfert de Barcola !
Que ce soit Liverpool ou une autre formation, Bradley Barcola devrait troquer la tunique rouge et bleu du PSG contre une autre. Et pour cause, le transfert qui se confirmerait les heures passant de Yan Diomandé au sein du club de la capitale ouvrirait de manière « automatique » la porte à un départ de l’ailier formé à l’OL et recruté par le PSG en 2023 pour 50M€ environ. Hormis Liverpool, le nom de Bradley Barcola a été cité à Arsenal dernièrement et du côté du Bayern Munich l’année passée entre autres. Quel avenir pour le numéro 12 de l’équipe de France ? Il ne semblerait quoi qu’il arrive pas s’écrire au PSG.