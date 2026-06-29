Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi se déplace en personne pour un transfert à 40M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il avait été recruté pour 90M€ à l’été 2023. Si la tendance se confirme, le PSG ne pourra même pas recouvrir la moitié de son investissement. D’ici la fin du mercato, Randal Kolo Muani devrait définitivement prendre la porte et partir à la Juventus contre une indemnité de transfert de 40M€ environ. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi compterait bien participer à la dernière ligne droite du feuilleton.

Le Paris Saint-Germain accélère en coulisses ces derniers jours afin de boucler des transferts à la fois dans le sens des arrivées que des départs. The Athletic et L’Equipe ont révélé dimanche soir que Yan Diomandé serait plus proche que jamais du PSG. L’international ivoirien de 19 ans aurait communiqué aux dirigeants parisiens son intention de signer chez le double champion d’Europe. En ce qui concerne Maghnes Akliouche, la signature de l’international français serait également d’actualité, les parties s’étant grandement rapprochées.

Lee et Ramos s’en vont, quid de Kolo Muani ? Pour ce qui relève des départs, Kang-in Lee semble être sur le point de retrouver la Liga qu’il avait quitté en 2023 pour le Paris Saint-Germain. Après des expériences à Valence puis à Majorque, c’est à Madrid du côté de l’Atletico que l’international sud-coréen serait attendu puisque sa Coupe du monde 2026 s’est terminée lors de la phase de poules. Gonçalo Ramos est promis à l’AC Milan pour plus de 70M€. Qu’en est-il de Randal Kolo Muani ?