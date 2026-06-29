Mercato - PSG : Trois transferts en vue, ça va régaler Luis Campos !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur les pistes de Yan Diomande et Maghnes Akliouche, c’est surtout dans le sens des départs que le mercato du PSG a avancé ces derniers jours. Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Randal Kolo Muani sont tous les trois sur le point de quitter le club de la capitale, ce qui permettra ensuite à Luis Campos d’avoir plus de flexibilité financière pour recruter.

Tous les trois recrutés à l’été 2023, Gonçalo Ramos (25 ans), Kang-in Lee (25 ans) et Randal Kolo Muani (27 ans) devraient être les premiers à quitter le PSG lors de cette période de mercato estival. Les deux premiers ont été barrés par la concurrence ces dernières saisons, tandis que l’international français (32 sélections, 9 buts) a enchaîné les prêts, d’abord à la Juventus puis à Tottenham la saison dernière.

Ramos, Lee et Kolo Muani proches d’un départ Randal Kolo Muani devrait retourner chez la Vieille Dame, un accord pour un prêt avec option d’achat de 40M€ étant sur le point d’être trouvé. En ce qui concerne Kang-in Lee, il se dirige vers un retour en Liga après être déjà passé par Valence et Majorque. L’international sud-coréen (50 sélections, 11 buts) se rapproche de l’Atlético de Madrid, une opération qui devrait rapporter 35M€ au PSG, qui a également trouvé une porte de sortie à Gonçalo Ramos. L’international portugais (26 sélections, 10 buts) est en partance pour l’AC Milan dans le cadre d’un transfert estimé à près de 80M€ bonus compris.