Ça part dans tous les sens au PSG : Luis Campos proche de trouver un accord pour un nouveau transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyperactif ces dernières heures, le PSG continue de travailler pour boucler certains dossiers. Et cette fois-ci, c'est le transfert de Randal Kolo Muani qui prend forme. Le club parisien serait très proche d'un accord avec la Juventus pour le retour de l'attaquant français.

Après un début de mercato relativement calme, comme les précédents, le PSG a décidé de mettre un sacré d'accélérateur pour son recrutement. Ainsi, le club parisien serait proche d'obtenir les signatures de Yan Diomandé (RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), deux joueurs qui auraient donné leur accord pour rejoindre le club de la capitale. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le sens des départs aussi, le PSG est sur tous les fronts.

Le PSG est en feu ! En effet, depuis quelques jours, la presse italienne annonce qu'un accord a été trouvé entre le PSG et l'AC Milan pour le transfert de Gonçalo Ramos qui pourrait avoisiner les 80M€, bonus compris. Mais ce n'est pas tout puisque Lee Kang-In est également sur le départ et aurait un accord avec l'Atlético de Madrid qui serait disposé à lâcher 35M€ pour l'international sud-coréen. Le club de la capitale pourrait donc encaisser quelques jolis chèques, mais ce n'est pas fin.