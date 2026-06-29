PSG - Un transfert record est annoncé : «C’est une opération historique»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est le dossier brûlant du moment au PSG et qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours : Gonçalo Ramos va quitter le club de la capitale pour prendre la direction du Milan AC dans le cadre d'un transfert à 80M€, bonus compris. Un record d'achat historique pour le club rossonero, et Fabrizio Romano a confirmé les chiffres évoqués pour cette grosse vente au PSG.

Assez peu utilisé par Luis Enrique ces derniers mois au PSG, Gonçalo Ramos (25 ans) a subi de plein fouet la lourde concurrence dans le secteur offensif du club de la capitale (Dembélé, Barcola, Kvaratshelia, Doué, Mbaye, Kang-in Lee...). C'est donc sans surprise que le buteur portugais, actuellement présent à la Coupe du Monde avec sa sélection nationale, s'apprête à changer d'air. Le PSG et le Milan AC ont trouvé un accord ces derniers jours, et Ramos va battre un record historique : celui de recrue la plus chère de toute l'histoire de l'écurie italienne.

Transfert bouclé pour Ramos au Milan AC Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a confirmé le transfert du buteur du PSG en direction du Milan AC : « Le transfert de Gonçalo Ramos à Milan est bouclé. Le joueur a déjà passé la visite médicale, les résultats ont été validés par le staff médical de l'équipe nationale portugaise et transmis à celui de Milan. Ramos signera un contrat de cinq ans, déjà approuvé par son agent Jorge Mendes, qui s'est rendu en Italie dans le plus grand secret pour finaliser l'opération », a indiqué le journaliste spécialisé sur le mercato.