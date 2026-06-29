PSG - Un transfert record est annoncé : «C’est une opération historique»

C'est le dossier brûlant du moment au PSG et qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours : Gonçalo Ramos va quitter le club de la capitale pour prendre la direction du Milan AC dans le cadre d'un transfert à 80M€, bonus compris. Un record d'achat historique pour le club rossonero, et Fabrizio Romano a confirmé les chiffres évoqués pour cette grosse vente au PSG.
Assez peu utilisé par Luis Enrique ces derniers mois au PSG, Gonçalo Ramos (25 ans) a subi de plein fouet la lourde concurrence dans le secteur offensif du club de la capitale (Dembélé, Barcola, Kvaratshelia, Doué, Mbaye, Kang-in Lee...). C'est donc sans surprise que le buteur portugais, actuellement présent à la Coupe du Monde avec sa sélection nationale, s'apprête à changer d'air. Le PSG et le Milan AC ont trouvé un accord ces derniers jours, et Ramos va battre un record historique : celui de recrue la plus chère de toute l'histoire de l'écurie italienne.
Transfert bouclé pour Ramos au Milan AC
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a confirmé le transfert du buteur du PSG en direction du Milan AC : « Le transfert de Gonçalo Ramos à Milan est bouclé. Le joueur a déjà passé la visite médicale, les résultats ont été validés par le staff médical de l'équipe nationale portugaise et transmis à celui de Milan. Ramos signera un contrat de cinq ans, déjà approuvé par son agent Jorge Mendes, qui s'est rendu en Italie dans le plus grand secret pour finaliser l'opération », a indiqué le journaliste spécialisé sur le mercato.
Une dépense historique !
Et ce transfert sera bel et bien historique pour le club rossonero, puisque le PSG pourrait récupérer jusqu'à 80M€ avec l'ensemble des bonus : « Je tiens à préciser les chiffres : jeudi, j'avais indiqué que l'offre de Milan dépassait les 50 millions d'euros, mais en réalité, elle est bien supérieure à ce montant. Milan a mis le paquet pour devancer la concurrence. Les Rossoneri ne voulaient pas attendre et risquer de perdre le joueur. Un club anglais et l'Atlético de Madrid s'intéressaient également à Ramos, mais Milan a conclu l'affaire pour un montant record : 74 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent des bonus. Si ces bonus sont activés, la valeur totale dépassera la barre des 80 millions d'euros. C'est l'accord auquel sont parvenus le PSG, le Milan de Gerry Cardinale et Jorge Mendes. Sur le plan financier, il s'agit d'une opération historique pour les Rossoneri », poursuit Fabrizio Romano.