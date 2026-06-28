«L’accord est proche» : Fabrizio Romano annonce le prochain transfert du PSG !

Pierrick Levallet

Si le PSG espère mettre la main sur quelques renforts cet été, d’autres joueurs pourraient en revanche quitter le navire. Gonçalo Ramos devrait par exemple rejoindre l’AC Milan très prochainement. Et l’international portugais devrait rapidement être suivi par Kang-In Lee, qui semble se rapprocher de plus en plus de son nouveau club.

Le mercato du PSG s’annonce mouvementé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le club de la capitale a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, de Maghnes Akliouche à Julian Alvarez en passant par Ayyoub Bouaddi, Yan Diomandé et Mateus Fernandes. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire cet été. Gonçalo Ramos semble prendre la direction de l’AC Milan. Les dirigeants parisiens devraient même récupérer un joli chèque avec cette transaction. Et Kang-In Lee devrait être le prochain à partir des Rouge-et-Bleu.

«Le here we go est attendu prochainement» « Gonçalo Ramos va à l’AC Milan pour 74M€. Mais le prochain est Kang-In Lee. Il a un accord avec l’Atlético de Madrid et ils sont en train de boucler son transfert. Le here we go est attendu prochainement. L’accord est proche entre l’Atlético et le PSG. C’est déjà bouclé concernant les termes du contrat, et l’Atlético avance désormais dans les discussions avec le PSG » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.