Mercato : Yan Diomandé lâche une réponse au PSG en pleine Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quel avenir pour Yan Diomandé ? L’ailier du RB Leipzig et de la Côte d’Ivoire disputera un 1/16ème de finale de Coupe du monde contre la Norvège ce mardi. Et ce, alors que les rumeurs fusent à son sujet en cette période de mercato. Lui qui aurait en coulisses fait part de son envie d’aller au PSG, il a mis les choses au clair en conférence de presse.

Dimanche, une grande nouvelle tombait pour les supporters du Paris Saint-Germain dans le feuilleton Yan Diomandé. L’international ivoirien (19 ans) aurait communiqué aux dirigeants parisiens sa volonté de porter les couleurs rouge et bleu du PSG plutôt que celles de Liverpool. Les Reds seraient déjà passés à l’action avec une offre de transfert de 100M€ selon The Athletic. Pas de quoi faire vaciller Diomandé qui militerait outre-Atlantique pour le PSG. Cependant, le RB Leipzig l’a seulement recruté l’été dernier et n’a clairement pas l’intention de le céder durant l’intersaison. « Notre intention est clairement que Yan Diomandé joue pour le RB Leipzig la saison prochaine. Et nous n’allons pas déroger à cela. Nous savons exactement ce qu’il vaut. Bien sûr, si Yan continue à progresser comme il l’a fait jusqu’à présent, le moment viendra où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape – mais pas cette année ».

«J’ai un agent qui va s’occuper du reste» De passage en conférence de presse lundi avant le 1/16ème de finale de Coupe du monde entre la Côte d’Ivoire et la Norvège ce mardi, Yan Diomandé n’a pas coupé aux questions sur son avenir. Les journalistes ont reçu une réponse cash de la part de l’ailier des Éléphants. « Mon rêve est de jouer pour mon pays. Je n’ai plus Instagram, je n’ai pas TikTok. Je ne peux rien voir. J’ai un agent qui va s’occuper du reste. Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde et faire l’histoire ».