«L’un des joueurs les plus convoités au monde» a choisi le PSG : Le transfert de l'été prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait bien être le transfert de l'été. En effet, Yan Diomandé a choisi de rejoindre le PSG cet été, malgré l'intérêt de Liverpool. Un très gros coup qui se dessine pour le club parisien avec «l’un des joueurs les plus convoités au monde» selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Le PSG s'apprête à frapper un très gros coup sur le mercato. Et pour cause, alors qu'il semblait très proche de Liverpool, qui était le club le plus insistant pour son transfert, Yan Diomandé aurait choisi de rejoindre le PSG, qui va désormais discuter avec le RB Leipzig pour trouver un accord. Un énorme coup comme le souligne le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano.

Yan Diomandé se rapproche du PSG « Yan Diomandé, l’un des joueurs les plus talentueux au monde, l’un des joueurs les plus convoités au monde, voulu par le Bayern Munich, le PSG, Liverpool et plein d’autres clubs, a pris sa décision. Et le club choisi par le joueur est le PSG », lance-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'expliquer les raisons qui ont poussé Yan Diomandé à recaler plusieurs grands clubs européens pour le PSG.