«L’un des joueurs les plus convoités au monde» a choisi le PSG : Le transfert de l'été prend forme !

Cela pourrait bien être le transfert de l'été. En effet, Yan Diomandé a choisi de rejoindre le PSG cet été, malgré l'intérêt de Liverpool. Un très gros coup qui se dessine pour le club parisien avec «l’un des joueurs les plus convoités au monde» selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.
Le PSG s'apprête à frapper un très gros coup sur le mercato. Et pour cause, alors qu'il semblait très proche de Liverpool, qui était le club le plus insistant pour son transfert, Yan Diomandé aurait choisi de rejoindre le PSG, qui va désormais discuter avec le RB Leipzig pour trouver un accord. Un énorme coup comme le souligne le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano.
Yan Diomandé se rapproche du PSG
« Yan Diomandé, l’un des joueurs les plus talentueux au monde, l’un des joueurs les plus convoités au monde, voulu par le Bayern Munich, le PSG, Liverpool et plein d’autres clubs, a pris sa décision. Et le club choisi par le joueur est le PSG », lance-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'expliquer les raisons qui ont poussé Yan Diomandé à recaler plusieurs grands clubs européens pour le PSG.
«C'est l’un des joueurs les plus talentueux au monde»
« Il veut aller au PSG parce que c’est l’équipe de son père, qu’il aimerait vivre à Paris, que le projet est considéré comme très ambitieux, qu’il est tenté par l’idée de remporter des titres en Ligue des champions, parce qu’il pense que le PSG peut remporter plusieurs trophées de manière générale à l’avenir et parce que Luis Enrique est très attractif aux yeux de Yan Diomandé. Toutes ces raisons ont fait que Yan Diomandé a décidé de rejoindre le PSG. Il y a déjà un accord contractuel entre le PSG et le joueur, un contrat de 5 ans avec un salaire important. Du côté du RB Leipzig, 100M€ ne seront pas assez. Il faudra une somme folle pour avoir Yan Diomandé immédiatement ou le RB Leipzig offrira la possibilité au PSG de signer le joueur pour l’été 2027 », ajoute Fabrizio Romano.