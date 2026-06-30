Habib Beye réclame plus d'argent : Le bras de fer est déclaré avec l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'arrivée de Bruno Genesio étant visiblement imminente, l'OM doit toutefois encore se mettre d'accord avec Habib Beye pour s'en séparer. Le départ de l'entraîneur olympien prend du temps. Et pour cause... Actuellement, le bras de fer serait en cours entre les de camps, Beye réclamant notamment une indemnité plus importante que prévu.

Après avoir été fixé sur ses sanctions de l'UEFA et de la DNCG, ayant vu sa masse salariale être encadrée de même que ses futurs transferts, l'OM peut désormais acter ses changements pour la saison prochaine. Cela vaut pour l'identité de l'entraîneur. Selon les dernières informations de L'Equipe, l'arrivée de Bruno Genesio serait désormais imminente. Mais voilà qu'Habib Beye est toujours officiellement l'entraîneur de l'OM aujourd'hui. Et si la séparation avec le coach olympien prend du temps, cela ne serait pas anodin.

OM-Beye, la séparation prend du temps Habib Beye n'a donc toujours pas officiellement quitté l'OM et Le Phocéen a expliqué les raisons d'un tel retard. Selon le média spécialisé, le club phocéen pourrait notamment retarder la séparation avec son entraîneur afin de faire passer les indemnités de rupture sur les comptes de la saison prochaine. Mais le temps passe donc et voilà que ce retard accumulé ferait qu'Habib Beye réclamerait aujourd'hui une compensation supplémentaire.