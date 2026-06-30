Habib Beye réclame plus d'argent : Le bras de fer est déclaré avec l'OM

L'arrivée de Bruno Genesio étant visiblement imminente, l'OM doit toutefois encore se mettre d'accord avec Habib Beye pour s'en séparer. Le départ de l'entraîneur olympien prend du temps. Et pour cause... Actuellement, le bras de fer serait en cours entre les de camps, Beye réclamant notamment une indemnité plus importante que prévu.
Après avoir été fixé sur ses sanctions de l'UEFA et de la DNCG, ayant vu sa masse salariale être encadrée de même que ses futurs transferts, l'OM peut désormais acter ses changements pour la saison prochaine. Cela vaut pour l'identité de l'entraîneur. Selon les dernières informations de L'Equipe, l'arrivée de Bruno Genesio serait désormais imminente. Mais voilà qu'Habib Beye est toujours officiellement l'entraîneur de l'OM aujourd'hui. Et si la séparation avec le coach olympien prend du temps, cela ne serait pas anodin.
OM-Beye, la séparation prend du temps
Habib Beye n'a donc toujours pas officiellement quitté l'OM et Le Phocéen a expliqué les raisons d'un tel retard. Selon le média spécialisé, le club phocéen pourrait notamment retarder la séparation avec son entraîneur afin de faire passer les indemnités de rupture sur les comptes de la saison prochaine. Mais le temps passe donc et voilà que ce retard accumulé ferait qu'Habib Beye réclamerait aujourd'hui une compensation supplémentaire.
Beye plombé par l'OM pour son avenir ?
Devant déjà régler une indemnité de départ à Habib Beye, l'OM pourrait voir l'addition augmenter. En effet, comme le fait savoir Le Phocéen, en étant retenu à Marseille, le coach de 48 ans a vu plusieurs possibilités lui passer sous le nez. Lens, Monaco, Brest, Auxerre ou encore Nice ont déjà trouvé un nouvel entraîneur, ce qui fait donc moins d'options pour Beye. C'est ainsi que l'entraîneur de l'OM estimerait que son club actuel lui a fait perdre plusieurs occasions de rebondir et réclamerait donc en ce sens une compensation supplémentaire.