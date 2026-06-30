Bradley Barcola : Le PSG a fixé son prix à Liverpool ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis deux semaines à présent, le mercato estival a officiellement ouvert ses portes. Du côté du PSG, ça bougerait en coulisses pour le recrutement de Maghnes Akliouche et de Yan Diomandé. En ce qui concerne le départ de Bradley Barcola, il ne devrait pas avoir lieu contrairement à ceux de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain refusant de s’en séparer. Et quand bien même Liverpool ne lâcherait pas l’affaire, le prix réclamé risquerait de refroidir les Reds.

Le Paris Saint-Germain joue sur plusieurs tableaux ces derniers jours : Yan Diomandé et Maghnes Akliouche se rapprocheraient petit à petit de la capitale. Une fois la Coupe du monde 2026 terminée, les internationaux ivoirien et français seraient susceptibles de déposer leurs valises au Campus PSG. Les deux joueurs cultiveraient le désir d’intégrer le vestiaire du double champion d’Europe en titre. Le journaliste Sacha Tavolieri assurait lundi que la signature de Diomandé activerait automatiquement le départ de Bradley Barcola.

Le PSG se sert du montant du transfert d’Elliot Anderson à Manchester City pour la valeur de Barcola Néanmoins, The Athletic évoque une tout autre position adoptée par le PSG qui n’aurait « pas besoin de vendre Bradley Barcola » qui est courtisé par Liverpool et Arsenal notamment comme le10sport.com vous l’affirmait en mai dernier. Au vu de l’état actuel du marché, les décideurs du Paris Saint-Germain estimeraient que le valeur marchande de l’ailier de 23 ans de l’équipe de France est bien supérieure au 135M€ investis par Manchester City pour le transfert d’Elliot Anderson. Et de toute manière, le PSG ne l’a pas placé sur la liste des transferts.