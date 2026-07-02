Ça bouge pour Greenwood : Trois clubs se disputent le transfert de l’attaquant de l’OM !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mason Greenwood devrait profiter du mercato estival pour quitter l’Olympique de Marseille après deux saisons. Plusieurs clubs sont intéressés par l’attaquant anglais, à l’instar de l’AS Roma et l’Atlético de Madrid, mais personne n’a encore convaincu la direction phocéenne qui espère renflouer les caisses avec ce transfert inéluctable.

En ce début du mois de juillet, on ne sait toujours pas où évoluera Mason Greenwood la saison prochaine. Pourtant, la vente de l’attaquant anglais est essentielle pour l’OM , qui prévoit de renflouer les caisses avec la plus grande valeur marchande de l’effectif. A ce jour, aucune offre convaincante n’est arrivée sur le bureau de la direction, qui attend 55 millions d’euros pour son transfert, une somme partagée presque de moitié (40%) avec Manchester United .

L’ AS Rome , Fenerbahçe ou encore l’Atlético de Madrid seraient notamment intéressés par le numéro 10 de l’OM , mais personne n’a convaincu le club phocéen confirme le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu . De son côté, l’agent de Mason Greenwood maintiendrait les discussions avec la Roma , un autre club européen et une formation saoudienne.

« Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion »

Nommé à la tête du secteur sportif en lieu et place de Medhi Benatia, Grégory Lorenzi s’était prononcé sur la situation de Mason Greenwood dès son intronisation à la fin du mois de mai. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », confiait le nouveau dirigeant de l’OM.

Pour l’OM, l’enjeu est de taille dans ce dossier. « Je sais que l’OM est dans une urgence financière. Mais au-delà de la question financière, il y a aussi la question d’image pour Marseille, soulignait récemment le journaliste Karim Bennani sur la chaîne L’Equipe. C’est d’essayer de faire comprendre, parce qu’il va certainement partir, aux autres que votre meilleur joueur, vous ne devez pas le brader. Tous les autres clubs français vendent bien, très bien, et Marseille vend mal, très mal. Dans la mesure où tu dois redonner 16M€ ensuite à United, ce n’est pas assez pour Marseille, vous faites une opération presque blanche. Ce serait très mal vendu de la part de l’OM et ce serait un très mauvais signal envoyé pour les futurs départs. »