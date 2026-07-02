OM : Di Meco a déjà parlé avec Bruno Genesio, il balance sur RMC

Axel Cornic

Un nouveau cycle commence à l’Olympique de Marseille, qui seulement quelques heures après le départ d’Habib Beye, a annoncé ce mercredi la signature de Bruno Genesio. Et le nouveau coach marseillais est déjà en ville, où il a d’ailleurs croisé l’ancien défenseur Éric Di Meco, qui a raconté leur échange sur les antennes de RMC.

Que ce fut long. Bloqué par les négociations pour le départ d’Habib Beye, l’OM n’a pu annoncer son nouvel entraineur que ce mercredi 1er juillet, à seulement quelques jours de la reprise officielle des entrainements. Et il s’agit de Bruno Genesio, qui après son aventure au LOSC a donc décidé de rester en Ligue 1.

« La bonne nouvelle c’est que même si ça a trainé, Bruno est là et il a signé » Cette arrivée semble déjà faire l’unanimité à Marseille et c’est le cas avec Éric Di Meco, qui semble croire qu’avec Genesio les choses pourraient s’arranger. « Ça a trainé pendant un bon moment et on a même pensé à ce que ça l’inquiète. Mais la bonne nouvelle c’est que même si ça a trainé, Bruno est là et il a signé. Ça veut dire que malgré tout, il est déterminé à entrainer ce club et il connait les tenants et les aboutissants. C’est à dire que le club sera obligé de vendre des joueurs, que l’effectif sera peut-être un peu moins glamour... mais il est prêt à relever le défi » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, sur RMC.