OM : Di Meco a déjà parlé avec Bruno Genesio, il balance sur RMC

Un nouveau cycle commence à l’Olympique de Marseille, qui seulement quelques heures après le départ d’Habib Beye, a annoncé ce mercredi la signature de Bruno Genesio. Et le nouveau coach marseillais est déjà en ville, où il a d’ailleurs croisé l’ancien défenseur Éric Di Meco, qui a raconté leur échange sur les antennes de RMC.
Que ce fut long. Bloqué par les négociations pour le départ d’Habib Beye, l’OM n’a pu annoncer son nouvel entraineur que ce mercredi 1er juillet, à seulement quelques jours de la reprise officielle des entrainements. Et il s’agit de Bruno Genesio, qui après son aventure au LOSC a donc décidé de rester en Ligue 1.
« La bonne nouvelle c’est que même si ça a trainé, Bruno est là et il a signé »
Cette arrivée semble déjà faire l’unanimité à Marseille et c’est le cas avec Éric Di Meco, qui semble croire qu’avec Genesio les choses pourraient s’arranger. « Ça a trainé pendant un bon moment et on a même pensé à ce que ça l’inquiète. Mais la bonne nouvelle c’est que même si ça a trainé, Bruno est là et il a signé. Ça veut dire que malgré tout, il est déterminé à entrainer ce club et il connait les tenants et les aboutissants. C’est à dire que le club sera obligé de vendre des joueurs, que l’effectif sera peut-être un peu moins glamour... mais il est prêt à relever le défi » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, sur RMC.
« J’ai un peu discuté avec lui et franchement... »
« Je l’ai croisé à midi, je le connais bien puisqu’on a joué contre. J’ai un peu discuté avec lui et franchement... tout d’abord je l’ai trouvé conscient du boulot qui l’attendait, des exigences du club et surtout, du challenge sportif » a poursuivi Di Meco. « Je l’ai trouvé très serein. Et je trouve que sa personnalité très calme, ça ne peut être que mieux dans ce club qui a souvent vécu dans l’hystérie. On sait aujourd’hui que la gestion de De Zerbi a rendu fou un peu tout le monde, donc un peu de calme... je pense que les gens comprendront ».